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Suspeito de duplo homicídio é preso com carro usado para levar vítimas na Bahia

- Polícia apreendeu arma de fogo e porções de cocaína em propriedade indicada pelo suspeito

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07:37

Kleber e Everton foram encontrados mortos após crime
Everton e Cleber foram encontrados mortos após crime Crédito: Reprodução

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante suspeito de envolvimento em um duplo homicídio em São Gabriel, no centro-norte da Bahia. Ele foi localizado na segunda-feira (5), no povoado de Gabrielzinho, enquanto saía de um imóvel em um veículo que, segundo a investigação, teria sido usado para transportar as vítimas.

Everton Vieira dos Santos, 35 anos, e Cleber Sena Souza,43, foram encontrados mortos no domingo (4), em uma área de descarte de lixo no povoado de Caldeirão dos Florindos. Os dois apresentavam marcas de disparos de arma de fogo e golpes provocados por arma branca.

A identificação do veículo ocorreu durante as diligências realizadas pela Polícia Civil após a descoberta dos corpos. Investigadores analisaram imagens de videomonitoramento de São Gabriel e de municípios da região e conseguiram apontar os automóveis que teriam sido utilizados na ação.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo a Polícia Civil, o homem preso confessou participação no crime durante a abordagem. Ele também indicou aos investigadores uma propriedade na zona rural onde estaria a arma utilizada no duplo homicídio. No endereço, os policiais encontraram uma arma de fogo e porções de cocaína.

O suspeito, o automóvel e os materiais apreendidos foram levados para a unidade policial. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e permanece à disposição da Justiça. A prisão, neste momento, não encerra a investigação sobre o duplo homicídio.

As equipes continuam realizando diligências para localizar outros possíveis envolvidos e esclarecer a dinâmica e a motivação das mortes. A ação foi realizada pelo Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Chapada), da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê).

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Tags:

Crime Homicídio

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