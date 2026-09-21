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Suspeito de furtar R$ 100 mil em condomínio de luxo é preso em Feira de Santana

Foram apreendidos objetos avaliados em mais de R$ 100 mil e um veículo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:58

Suspeito de furtar condomínio de luxo em Maceió é preso pela Polícia Civil em Feira de Santana
Suspeito de furtar condomínio de luxo em Maceió é preso pela Polícia Civil em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem, de 38 anos, foi preso na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, suspeito de furtar itens em um condomínio de luxo em Maceió, no último sábado (19). Ele foi localizado no domingo (20), no bairro Campo Limpo. 

Segundo as investigações da polícia, o homem e um segundo suspeito arrombaram apartamentos, furtaram objetos e fugiram do local. Com eles, foram apreendidos um aparelho celular avaliado em mais de R$ 12 mil, uma caixa de som, dois tênis de alto padrão, quatro relógios avaliados, juntos, em mais de R$ 88 mil, além de dois cintos de marca e do veículo utilizado na ação criminosa.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e segue custodiado, à disposição da Justiça. Investigações seguem em andamento para localizar o outro investigado.

A ação foi realizada por meio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Alagoas.

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