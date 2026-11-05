Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de liderar esquema que desviava compras feitas pela internet é preso na Bahia

Quadrilha causou prejuízo de R$ 500 mil a multinacional, diz polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:34

A prisão do suspeito ocorreu no bairro SIM, em Feira de Santana
A prisão do suspeito ocorreu no bairro SIM, em Feira de Santana Crédito: Filipe Conceição/Ascom-PCBA

Mercadorias vendidas em sites de compras eram furtadas durante o transporte em caminhões por um grupo que, segundo a Polícia Civil da Bahia, causou prejuízo superior a R$ 500 mil a uma multinacional. Apontado como líder do esquema, um homem de 53 anos foi preso nesta quinta-feira (5), no bairro SIM, em Feira de Santana, durante a Operação Desvio de Rota.

As investigações indicam que o suspeito recrutava motoristas para participar dos desvios. A apuração começou depois que a empresa identificou o esquema e procurou a polícia.

Além de cumprir a prisão preventiva, os agentes fizeram buscas na casa do investigado, onde apreenderam um celular e um veículo. Em Santa Terezinha, também na Bahia, foi preso outro suspeito, apontado como responsável pela execução dos furtos.

A operação resultou ainda na prisão de quatro investigados fora do estado: em Curvelo e Belo Horizonte, em Minas Gerais; Belém, no Pará; e Sapé, na Paraíba. Ao todo, seis pessoas foram presas.

As equipes também cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em 12 municípios da Bahia, de Minas Gerais e de Pernambuco. No território baiano, as diligências ocorreram em Feira de Santana, Santa Terezinha, Sapeaçu e Itatim. Nesta última cidade, uma arma calibre 28 foi apreendida.

Em Minas Gerais, os endereços alvos das buscas ficam em Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Betim, Juatuba, Curvelo, Caetanópolis e Ibirité. Em Pernambuco, os agentes atuaram em São Lourenço da Mata.

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), a ação reúne as delegacias de Repressão a Furtos e Roubos de Salvador e de Feira de Santana e a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga). As polícias civis dos demais estados e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestaram apoio.

Mais recentes

Imagem - Suspeito de 19 anos que sequestrou mulher e bebê em destino turístico da Bahia é preso em operação

Suspeito de 19 anos que sequestrou mulher e bebê em destino turístico da Bahia é preso em operação
Imagem - Mulher é detida após agredir policiais durante reclamação de som alto na Bahia

Mulher é detida após agredir policiais durante reclamação de som alto na Bahia
Imagem - Papagaios são apreendidos na Bahia durante operação da PF contra o tráfico de animais silvestres

Papagaios são apreendidos na Bahia durante operação da PF contra o tráfico de animais silvestres