CRIME

Suspeito de liderar esquema que desviava compras feitas pela internet é preso na Bahia

Quadrilha causou prejuízo de R$ 500 mil a multinacional, diz polícia

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:34

A prisão do suspeito ocorreu no bairro SIM, em Feira de Santana Crédito: Filipe Conceição/Ascom-PCBA

Mercadorias vendidas em sites de compras eram furtadas durante o transporte em caminhões por um grupo que, segundo a Polícia Civil da Bahia, causou prejuízo superior a R$ 500 mil a uma multinacional. Apontado como líder do esquema, um homem de 53 anos foi preso nesta quinta-feira (5), no bairro SIM, em Feira de Santana, durante a Operação Desvio de Rota.

As investigações indicam que o suspeito recrutava motoristas para participar dos desvios. A apuração começou depois que a empresa identificou o esquema e procurou a polícia.

Além de cumprir a prisão preventiva, os agentes fizeram buscas na casa do investigado, onde apreenderam um celular e um veículo. Em Santa Terezinha, também na Bahia, foi preso outro suspeito, apontado como responsável pela execução dos furtos.

A operação resultou ainda na prisão de quatro investigados fora do estado: em Curvelo e Belo Horizonte, em Minas Gerais; Belém, no Pará; e Sapé, na Paraíba. Ao todo, seis pessoas foram presas.

As equipes também cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em 12 municípios da Bahia, de Minas Gerais e de Pernambuco. No território baiano, as diligências ocorreram em Feira de Santana, Santa Terezinha, Sapeaçu e Itatim. Nesta última cidade, uma arma calibre 28 foi apreendida.

Em Minas Gerais, os endereços alvos das buscas ficam em Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Betim, Juatuba, Curvelo, Caetanópolis e Ibirité. Em Pernambuco, os agentes atuaram em São Lourenço da Mata.