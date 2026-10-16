POLÍCIA

Suspeito de matar homem em disputa por caça-níqueis na Bahia é preso em operação

Além do suspeito de homicídio, outro homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Feira de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:46

Claudio foi morto em Ilhéus; operação prendeu suspeitos nesta sexta-feira (16) Crédito: Polícia CIvil

A Polícia Civil da Bahia cumpriu 19 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (16), durante a Operação Jackpot, realizada em Salvador, Feira de Santana e Anguera. A ação resultou na prisão preventiva de um homem de 40 anos investigado pela morte de Cláudio Ribeiro Oliveira, de 52 anos, assassinado a tiros em 6 de maio, no bairro Pontal, em Ilhéus.

O suspeito foi localizado na zona rural de Anguera. Já no bairro Gabriela, em Feira de Santana, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele é irmão de um dos investigados pelo homicídio. No imóvel, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, 14 munições do mesmo calibre e um celular.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Em outro endereço do mesmo bairro, as equipes encontraram um revólver calibre .32, seis munições intactas desse calibre, uma munição calibre 12, 19 munições calibre .45 e cinco calibre .380. Também foram apreendidas uma munição calibre 9 mm picotada, um colete balístico, duas granadas de pimenta, acessórios táticos e dois celulares.

As investigações indicam que o assassinato de Cláudio estaria relacionado a uma disputa pela exploração ilegal de máquinas caça-níqueis. Segundo a apuração policial, os envolvidos chegaram a Ilhéus na véspera do crime e se hospedaram em uma pousada. Na manhã seguinte, dois deles teriam seguido de motocicleta até a casa da vítima, enquanto um terceiro aguardava em um carro para facilitar a fuga.

Cláudio foi atingido por disparos quando saía de casa. Após o homicídio, os suspeitos teriam abandonado a motocicleta e retornado a Feira de Santana, conforme a investigação.