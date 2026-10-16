Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de matar homem em disputa por caça-níqueis na Bahia é preso em operação

Além do suspeito de homicídio, outro homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:46

Claudio foi morto em Ilhéus; operação prendeu suspeitos nesta sexta-feira (16)
Claudio foi morto em Ilhéus; operação prendeu suspeitos nesta sexta-feira (16) Crédito: Polícia CIvil

A Polícia Civil da Bahia cumpriu 19 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (16), durante a Operação Jackpot, realizada em Salvador, Feira de Santana e Anguera. A ação resultou na prisão preventiva de um homem de 40 anos investigado pela morte de Cláudio Ribeiro Oliveira, de 52 anos, assassinado a tiros em 6 de maio, no bairro Pontal, em Ilhéus.

O suspeito foi localizado na zona rural de Anguera. Já no bairro Gabriela, em Feira de Santana, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele é irmão de um dos investigados pelo homicídio. No imóvel, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, 14 munições do mesmo calibre e um celular.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Em outro endereço do mesmo bairro, as equipes encontraram um revólver calibre .32, seis munições intactas desse calibre, uma munição calibre 12, 19 munições calibre .45 e cinco calibre .380. Também foram apreendidas uma munição calibre 9 mm picotada, um colete balístico, duas granadas de pimenta, acessórios táticos e dois celulares.

As investigações indicam que o assassinato de Cláudio estaria relacionado a uma disputa pela exploração ilegal de máquinas caça-níqueis. Segundo a apuração policial, os envolvidos chegaram a Ilhéus na véspera do crime e se hospedaram em uma pousada. Na manhã seguinte, dois deles teriam seguido de motocicleta até a casa da vítima, enquanto um terceiro aguardava em um carro para facilitar a fuga.

Cláudio foi atingido por disparos quando saía de casa. Após o homicídio, os suspeitos teriam abandonado a motocicleta e retornado a Feira de Santana, conforme a investigação.

A operação foi coordenada pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus e contou com equipes de diferentes unidades da Polícia Civil, incluindo estruturas regionais de Feira de Santana e Ilhéus, além de grupos de apoio à investigação e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Leia mais

Imagem - Dupla que invadiu casa e matou menino de 11 anos em Feira é presa

Dupla que invadiu casa e matou menino de 11 anos em Feira é presa

Imagem - Ex-sargento preso na Bahia é suspeito de integrar facção e vender armas restritas do Exército

Ex-sargento preso na Bahia é suspeito de integrar facção e vender armas restritas do Exército

Imagem - Polícia prende quatro pessoas em desmanche clandestino de veículos na Bahia

Polícia prende quatro pessoas em desmanche clandestino de veículos na Bahia

Tags:

Operação Homicídio

Mais recentes

Imagem - Galaxy S25 Ultra tem desconto de quase R$ 5,7 mil na Amazon nesta sexta (16)

Galaxy S25 Ultra tem desconto de quase R$ 5,7 mil na Amazon nesta sexta (16)
Imagem - Como dois mais dois podem ser cinco? Livro apresenta matemática de forma divertida na Ufba

Como dois mais dois podem ser cinco? Livro apresenta matemática de forma divertida na Ufba
Imagem - Explosão em restaurante deixa dois funcionários feridos e causa correria no Salvador Shopping

Explosão em restaurante deixa dois funcionários feridos e causa correria no Salvador Shopping