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Suspeito de matar mulher que tentou terminar relacionamento vira carta do Baralho do Crime da Bahia

Vítima queria terminar o relacionamento e foi morta a golpes de faca

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:23

José Carlos Martins é procurado pela polícia
José Carlos Martins é procurado pela polícia Crédito: Divulgação

Um homem procurado pelo assassinato da ex-companheira passou a integrar o Baralho do Crime Lilás, ferramenta da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) que reúne informações sobre suspeitos de violência contra mulheres. José Carlos Martins foi incluído na lista nesta quarta-feira (4) e ocupa a carta ‘Ás de Paus’.

O crime aconteceu em 17 de outubro deste ano, no município de Juazeiro, no norte da Bahia. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima havia manifestado a intenção de encerrar o relacionamento, mas o homem não teria aceitado a decisão.

Ainda segundo a apuração policial, os dois discutiram dentro da residência. Durante o episódio, a mulher foi atingida por golpes de faca nas costas e no braço esquerdo. José Carlos é procurado pela Justiça baiana.

Baralho Lilás da SSP

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Reprodução
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia

Informações que possam ajudar a localizar o suspeito podem ser repassadas ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, pelo telefone 181. O serviço funciona com garantia de sigilo, e a ligação é gratuita.

Criado em dezembro de 2025, o Baralho do Crime Lilás é uma iniciativa da SSP-BA voltada à divulgação de dados e imagens de homens procurados por crimes de violência contra a mulher. A ferramenta busca ampliar a colaboração da população na localização dos suspeitos.

A inclusão de José Carlos Martins na lista foi anunciada nesta quarta-feira (4), quando ele passou a ocupar a carta ‘Ás de Paus’. A SSP orienta que denúncias sobre o paradeiro do procurado sejam encaminhadas exclusivamente pelos canais oficiais.

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Tags:

Crime Baralho do Crime Feminicídio

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