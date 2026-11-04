CRIME

Suspeito de matar mulher que tentou terminar relacionamento vira carta do Baralho do Crime da Bahia

Vítima queria terminar o relacionamento e foi morta a golpes de faca

Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:23

José Carlos Martins é procurado pela polícia Crédito: Divulgação

Um homem procurado pelo assassinato da ex-companheira passou a integrar o Baralho do Crime Lilás, ferramenta da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) que reúne informações sobre suspeitos de violência contra mulheres. José Carlos Martins foi incluído na lista nesta quarta-feira (4) e ocupa a carta ‘Ás de Paus’.

O crime aconteceu em 17 de outubro deste ano, no município de Juazeiro, no norte da Bahia. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima havia manifestado a intenção de encerrar o relacionamento, mas o homem não teria aceitado a decisão.

Ainda segundo a apuração policial, os dois discutiram dentro da residência. Durante o episódio, a mulher foi atingida por golpes de faca nas costas e no braço esquerdo. José Carlos é procurado pela Justiça baiana.

Baralho Lilás da SSP 1 de 4

Informações que possam ajudar a localizar o suspeito podem ser repassadas ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, pelo telefone 181. O serviço funciona com garantia de sigilo, e a ligação é gratuita.

Criado em dezembro de 2025, o Baralho do Crime Lilás é uma iniciativa da SSP-BA voltada à divulgação de dados e imagens de homens procurados por crimes de violência contra a mulher. A ferramenta busca ampliar a colaboração da população na localização dos suspeitos.