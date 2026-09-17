Suspeito de matar sanfoneiro a tiros é preso quatro meses após crime na Bahia

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Carol Neves
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:02
Um homem de 40 anos suspeito de envolvimento na morte do sanfoneiro David Duarte foi preso nesta quinta-feira (17), em Juazeiro, no norte da Bahia. O músico foi assassinado a tiros em 29 de maio, no bairro Antônio Conselheiro.
A prisão temporária foi cumprida durante uma ação da Polícia Civil. Os agentes também fizeram buscas em um endereço ligado ao investigado e apreenderam o celular dele, que será submetido à análise.
Conhecido artisticamente como Davi do Acordeon, o sanfoneiro atuava na cena musical de Juazeiro e de cidades próximas, com apresentações em festas, eventos populares e encontros de forró. Na noite do crime, ele foi atingido por disparos em via pública. O responsável pelos tiros fugiu em seguida.
O suspeito preso já era investigado na Operação Radix Putris, que apura uma sequência de homicídios registrada nos bairros Argemiro, Antônio Conselheiro, Codevasf e Malhada da Areia.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Delegacia de Homicídios de Juazeiro continua investigando as circunstâncias e a motivação do assassinato.
A ação integrou a Operação Malhas da Lei e reuniu equipes da Delegacia de Homicídios, do Núcleo de Inteligência da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação da região norte.