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Suspeito de roubar turistas e carros morre após confronto com policiais em destino turístico da Bahia

Maycon Vieira Campos era procurado por três roubos e, segundo a Polícia Civil, atirou contra equipes durante operação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:06

Maycon trocou tiros com a polícia
Maycon trocou tiros com a polícia Crédito: Reprodução

Um homem procurado pela Justiça por suspeita de envolvimento em roubos, inclusive contra turistas, morreu após um confronto com policiais civis em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Identificado como Maycon Vieira Campos, ele foi baleado durante uma ação da Operação Malhas da Lei nesta sexta-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, Maycon era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido em 19 de agosto deste ano pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Porto Seguro. A decisão apontava três imputações relacionadas ao crime de roubo e determinava a prisão do suspeito.

Maycon trocou tiros com a polícia

Maycon trocou tiros com a polícia por Reprodução
Maycon trocou tiros com a polícia por Reprodução
Maycon trocou tiros com a polícia por Reprodução
Maycon trocou tiros com a polícia por Reprodução
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Maycon trocou tiros com a polícia por Reprodução

Durante a ação, de acordo com a polícia, Maycon efetuou disparos contra os investigadores. Os policiais revidaram, e o suspeito foi atingido. Ele chegou a receber atendimento e foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Um revólver calibre .38, que teria sido usado pelo homem durante o confronto, foi apreendido. Equipes do GATTI Descobrimento, do Serviço de Investigação da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) participaram da operação.

Histórico criminal

A Polícia Civil informou que Maycon tinha registros de envolvimento em crimes desde a adolescência, principalmente roubos praticados com violência ou grave ameaça e tráfico de drogas. O histórico inclui ocorrências relacionadas a roubos em vias públicas, entre as vítimas, turistas, além da subtração de celulares e outros bens.

Celulares apreendidos durante a ação serão encaminhados para perícia. A polícia espera encontrar informações que possam contribuir para investigações sobre roubos de veículos e ajudar na localização de automóveis que teriam sido subtraídos em ações atribuídas ao suspeito.

O caso será apurado pelas autoridades competentes. A investigação deverá incluir a realização de perícias e outros procedimentos legais relacionados à ocorrência que terminou com a morte do homem.

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Tags:

Morto Destino Turístico da Bahia Maycon Vieira Campos Roubou Turistas

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