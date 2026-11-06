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Suspeito é preso por estupro após acorrentar mulher e divulgar imagens nas redes sociais na Bahia

Daniel Caires Pinheiro Gaspar foi preso preventivamente

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:04

Daniel Caires Pinheiro Gaspar foi preso preventivamente
Daniel Caires Pinheiro Gaspar foi preso preventivamente Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Daniel Caires Pinheiro Gaspar, 41 anos, foi preso preventivamente em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, nesta quinta-feira (5), suspeito de estuprar e cometer outros crimes contra uma mulher que teria sido mantida em cárcere privado e acorrentada. O caso ganhou repercussão após imagens da vítima serem divulgadas nas redes sociais. 

De acordo com a Polícia Civil, a investigação apura possíveis crimes de lesão corporal, estupro, ameaça, perseguição e sequestro com cárcere privado. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) reuniu elementos que fundamentaram o pedido de prisão preventiva. A ordem foi cumprida pela Polícia Militar no dia seguinte.

Daniel foi apresentado à Justiça em audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil, ele possui 15 registros policiais. O inquérito segue em andamento, com novas diligências previstas e interrogatório do investigado antes da conclusão das apurações.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

Registros do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sinesp) apontam outras ocorrências envolvendo o homem na região. Em novembro de 2021, ele foi preso em Porto Seguro durante o cumprimento de um mandado judicial expedido pela 1ª Vara Criminal de Eunápolis. Após passar por unidades policiais, foi transferido para o Conjunto Penal de Eunápolis.

Em maio de 2023, Daniel foi citado em boletins de ocorrência relacionados a denúncias de invasão e ocupação de imóveis em Porto Seguro. Em um dos registros, moradores de um condomínio no bairro Xamagunga relataram que ele teria entrado à força em um apartamento e trocado as fechaduras. Em outro, uma proprietária denunciou a ocupação de uma residência e ameaças durante uma cobrança de dívida. 

O registro mais recente é de agosto de 2026, quando Daniel foi citado em uma ocorrência de furto qualificado em Arraial d’Ajuda. Segundo o relato do proprietário de um restaurante, mesas, cadeiras e vasos de plantas foram retirados do estabelecimento durante a madrugada. A ação teria sido registrada por câmeras de segurança. 

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Tags:

Bahia Crime Estupro Suspeito

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