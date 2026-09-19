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Suspeitos de pegar adolescente na saída da escola, levá-lo para área de mata e torturá-lo têm prisão em flagrante convertida em preventiva

Vítima foi abordada após sair de uma unidade de ensino em Feira de Santana; suspeitos também foram autuados por crimes relacionados a armas e organização criminosa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 09:46

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois homens, de 25 e 20 anos, suspeitos de torturar um adolescente de 17 anos, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia. Eles foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira (16), em Feira de Santana. Segundo as apurações, o adolescente foi levado para uma área de mata após sair de uma unidade de ensino, no bairro Campo Limpo.

Depois de tomar conhecimento do caso, equipes policiais iniciaram diligências para localizar os envolvidos e encontraram os dois suspeitos no bairro Asa Branca. Durante a ação, os policiais apreenderam com os suspeitos um revólver, uma pistola, munições, um carregador e dois aparelhos celulares.

Ainda de acordo com as investigações, a motivação da tortura estaria relacionada à disputa entre organizações criminosas rivais. A informação faz parte da apuração conduzida pela Polícia Civil. Os dois homens também foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e atuação em organização criminosa com emprego de arma de fogo.

Após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Os dois permanecem custodiados à disposição da Justiça. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH/Feira de Santana).

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