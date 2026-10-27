MITOS E VERDADES

Tatuagem descascando, coçando ou molhada? Hábitos comuns podem comprometer o resultado

Especialista com mais de 40 anos de experiência esclarece crenças sobre alimentação, cicatrização e cuidados com a pele antes e depois do procedimento.

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:10

Tatuagem descascando, coçando ou molhada? Hábitos comuns podem comprometer o resultado Crédito: Imagem gerada pela IA

Comer carne de porco depois de fazer uma tatuagem prejudica a cicatrização? Beber álcool antes da sessão aumenta o sangramento? E deixar a pele descoberta ajuda o desenho a cicatrizar? Dúvidas como essas continuam circulando entre pessoas tatuadas e nas redes sociais, onde orientações corretas e crenças populares muitas vezes se misturam.

Com mais de quatro décadas de experiência na área, Enio Conte, artista e fundador da Tattoo Week, acompanha as transformações da tatuagem no Brasil desde os anos 1980. Ao longo da carreira, ele viu a atividade passar por mudanças na disponibilidade de materiais, no acesso à informação e na profissionalização do setor. A partir dessa experiência, o tatuador esclarece dez dúvidas comuns sobre o procedimento e os cuidados necessários para preservar a pele e a aparência do desenho.

'Tatuagem' nos dentes virou moda 1 de 6

1. Comer carne de porco ou chocolate prejudica a cicatrização?

Mito. Não há uma regra geral que determine a exclusão desses alimentos após uma tatuagem. O mais importante é manter uma alimentação equilibrada e seguir as orientações de cuidado com a pele durante a recuperação.

“Esse é um daqueles mitos que passam de geração para geração. O que o tatuador deve orientar é que o cliente cuide da pele e observe qualquer reação diferente durante a cicatrização. Não é simplesmente comer determinado alimento que vai fazer uma tatuagem cicatrizar mal”, explica Enio.



2. Beber álcool antes de tatuar pode aumentar o sangramento?

Verdade. O consumo de álcool próximo ao procedimento pode favorecer o sangramento e dificultar o trabalho do tatuador. Por isso, a recomendação é evitar bebidas alcoólicas antes da sessão.

“Hoje existe muito mais informação sobre como se preparar para uma sessão. Chegar bem hidratado, descansado e sem ter consumido álcool é uma forma de tornar o procedimento mais tranquilo tanto para quem tatua quanto para quem está sendo tatuado”, afirma.



3. Arrancar as casquinhas pode prejudicar a tatuagem?

Verdade. A descamação faz parte do processo de recuperação da pele. Coçar ou arrancar as casquinhas pode provocar novos traumas na região e comprometer a aparência final do desenho.

“É normal a tatuagem passar por uma fase em que começa a descascar e coçar. O problema é tentar acelerar esse processo. É tentador, eu sei, mas a pele precisa se recuperar naturalmente”, orienta o tatuador.



4. É preciso evitar o sol depois de fazer uma tatuagem?

Verdade. Durante a cicatrização, é importante evitar a exposição direta ao sol. Depois que a pele estiver completamente recuperada, a proteção solar continua sendo necessária para ajudar a preservar a aparência dos pigmentos.

“Uma tatuagem é uma arte que fica na pele para sempre. Então, o cuidado não termina quando a sessão acaba. A exposição ao sol ao longo do tempo pode alterar a aparência dos pigmentos, por isso proteger a região tatuada é também uma forma de preservar a arte”, explica Enio.



5. Mar e piscina estão proibidos durante a cicatrização?

Verdade. A recomendação é evitar entrar no mar ou na piscina enquanto a pele estiver se recuperando. Esses ambientes podem expor a região a microrganismos, produtos químicos e atrito.

“Quem acabou de tatuar precisa entender que aquela região está passando por um processo de recuperação. Não é o momento de entrar na piscina ou passar horas no mar. É importante aguardar a recuperação completa, que pode levar cerca de 30 dias após a tatuagem”, afirma.



6. Tatuagens em áreas de atrito desbotam mais rápido?

Verdade. Regiões como mãos, pés e dedos podem apresentar alterações na aparência do desenho ao longo do tempo devido ao atrito frequente, à movimentação e à exposição dessas áreas.

“Algumas partes do corpo estão constantemente em contato com roupas, calçados ou outras superfícies. Além disso, mãos e pés passam por uma rotina de exposição e movimentação muito grande. Por isso, é preciso considerar a região do corpo quando se pensa na durabilidade de uma tatuagem”, explica.



7. Tatuagens coloridas precisam de mais cuidados do que as pretas?

Mito. Os cuidados durante a cicatrização são importantes independentemente das cores utilizadas. O comportamento dos pigmentos e a aparência do desenho ao longo do tempo, porém, podem variar conforme a técnica, o pigmento e a resposta da pele.

“Não é correto pensar que uma tatuagem colorida necessariamente precisa de um cuidado completamente diferente. O mais importante é cuidar da pele durante a cicatrização e manter a região protegida depois”, afirma Enio.



8. Tatuagens de traço fino perdem a definição mais rápido?

Depende. A durabilidade do traço está relacionada a fatores como técnica, região do corpo, exposição solar, características da pele e envelhecimento.

“O traço fino exige precisão do profissional e uma escolha adequada da região onde será feito. Não dá para dizer que todo traço fino vai perder a definição rapidamente. Existem trabalhos muito delicados que permanecem bonitos por muitos anos quando são bem executados e recebem os cuidados necessários”, explica.



9. A tatuagem precisa ‘respirar’ para cicatrizar?

Mito. Deixar a tatuagem exposta ao ar não é uma regra universal para a cicatrização. Os cuidados devem seguir as orientações específicas para o procedimento, incluindo as recomendações sobre curativos e proteção da pele.

“Essa expressão de que a tatuagem precisa ‘respirar’ é muito comum, mas o mais importante é não inventar cuidados por conta própria. Cada profissional pode orientar uma rotina de acordo com a técnica utilizada e com o trabalho realizado”, afirma o tatuador.



10. Passar mais pomada faz a tatuagem cicatrizar mais rápido?

Mito. Aumentar a quantidade de pomada não acelera necessariamente a recuperação. O uso excessivo pode deixar a região abafada e desconfortável. O ideal é respeitar as orientações sobre o produto, a quantidade e a frequência de aplicação.

“Não é porque um produto faz parte do cuidado que quanto mais você usar, melhor. A orientação do profissional deve ser seguida em relação ao produto, à quantidade e à frequência. Exagerar não significa cuidar mais”, explica Enio.



Da dificuldade para encontrar materiais à criação da Tattoo Week

A trajetória de Enio Conte começou nos anos 1980, em um pequeno estúdio em São Caetano do Sul, em São Paulo. Naquele período, além do preconceito em torno da tatuagem, os profissionais enfrentavam dificuldades para encontrar equipamentos e materiais adequados no Brasil.

A busca por aperfeiçoamento levou o artista à Europa, onde realizou intercâmbios com tatuadores de outros países e passou temporadas trabalhando no exterior. Durante as viagens, conheceu convenções de tatuagem e começou a desenvolver a ideia de criar um grande evento no Brasil para reunir artistas, admiradores e empresas do setor.

Depois de algumas tentativas de realizar eventos em São Paulo e no ABC paulista, o projeto ganhou forma em 2012, com a criação da Tattoo Week. Ao lado da esposa e sócia, Esther Gawendo, Enio transformou a iniciativa em uma convenção que reúne tatuadores brasileiros e estrangeiros, marcas, fornecedores e público.