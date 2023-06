Taxista é morto a tiros dentro de carro na Ilha de Itaparica

Um taxista foi morto a tiros na noite da quinta-feira (1º), em Vera Cruz, na Olha de Itaparica. Alexandre Sousa de Aragão, de 1 anos, estava dentro de um veículo quando foi achado morto.



A Polícia Militar informou que equipes foram até o local após denúncia de que uma pessoa havia sido baleado no bairro de Baicu. No local, os PMs encontraram Alexandre já morto.



Além dos tiros, Alexandre também foi golpeado com uma pedra, segundo a Polícia Civil, que investiga o caso.