TEMPO

Temperatura de 14 °C coloca 'Capital do Diamante' como a cidade mais fria do Nordeste

Município baiano de Lençóis marcou a menor temperatura da região nesta quarta-feira (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:30

Lençois-BA, na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução

A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 14 °C nesta quarta-feira (16).

Além de Lençóis, outra cidade baiana também aparece entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, registrou 15,2 °C e apareceu na terceira posição ranking, abaixo de Oeiras, no Piauí, que marcou 15,1 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62