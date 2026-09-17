Temperatura de 14 °C coloca 'Capital do Diamante' como a cidade mais fria do Nordeste

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:30
A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, registrou a menor temperatura do Nordeste nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município baiano marcou 14 °C nesta quarta-feira (16).
Além de Lençóis, outra cidade baiana também aparece entre as menores temperaturas do Nordeste no período. Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, registrou 15,2 °C e apareceu na terceira posição ranking, abaixo de Oeiras, no Piauí, que marcou 15,1 °C.
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Os dados integram o monitoramento das menores temperaturas registradas em 24 horas pelo Inmet. As informações são observadas e registradas às 12 UTC, equivalente às 9h no horário de Brasília.