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Temperatura pode chegar a 37°C em Feira de Santana neste fim de semana

Previsão indica calor intenso nos próximos dias, com máxima de 37°C no sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:12

Em 50 anos, calor extremo pode tornar regiões brasileiras inabitáveis
Em 50 anos, calor extremo pode tornar regiões brasileiras inabitáveis Crédito: Freepik

A previsão do tempo indica aumento das temperaturas nos próximos três dias em Feira de Santana, no interior da Bahia. No sábado (17), os termômetros poderão chegar aos 37°C.

O município enfrenta um período de calor intenso, com temperaturas acima da média histórica. Uma onda de calor é caracterizada pela persistência de temperaturas significativamente superiores aos valores esperados para determinada região durante vários dias consecutivos.

A média histórica de temperatura em Feira de Santana varia entre 24°C e 24,5°C.

Na quinta-feira (15), a máxima prevista é de 34°C. Já na sexta-feira (16), os termômetros deverão registrar até 33°C. O calor deve se intensificar no sábado (17), quando a temperatura poderá atingir 37°C.

Caso a previsão se confirme, a máxima será 3°C superior à maior temperatura registrada no município neste ano, de 34°C. O recorde histórico de Feira de Santana foi registrado em fevereiro de 1961, quando os termômetros chegaram aos 39,4°C.

Para quem precisa sair de casa, algumas medidas de proteção são recomendadas, como o uso de protetor solar, óculos escuros com proteção contra raios ultravioleta e roupas leves e claras, que ajudam a reduzir a absorção do calor.

O uso de sombrinhas, chapéus e bonés também é indicado para diminuir a exposição direta ao sol. Além disso, é importante manter a hidratação e evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia.

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