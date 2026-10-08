Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tenente-coronel preso por encobrir milícia na Bahia tinha salário de R$ 20,8 mil na PM

Luiz Augusto Normanha de Carvalho foi diretor de colégio da PM até setembro de 2025 e acabou exonerado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:13

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda Crédito: SSP e Redes Sociais

O tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia Luiz Augusto Normanha de Carvalho, preso por suspeita de receber dinheiro para não combater uma milícia armada, recebia R$ 20,8 mil de salário enquanto ocupava a direção do Colégio da Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa. O valor consta em dados do Portal da Transparência do Governo da Bahia.

Normanha deixou o cargo de diretor em setembro de 2025. Antes disso, o oficial também comandou a 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Santa Maria da Vitória, função que exerceu até 2023. A unidade atende municípios do oeste baiano, região onde, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), atuava o grupo investigado.

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução
1 de 5
Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia por Reprodução

A prisão preventiva do tenente-coronel ocorreu nesta quarta-feira (7), durante a terceira fase da Operação Terra Justa. Ele é alvo de denúncia do MP-BA por corrupção passiva militar e é investigado por supostamente receber pagamentos para não combater a atuação de uma milícia armada na região de Correntina.

Segundo a acusação, Normanha teria recebido R$ 286 mil do sargento da reserva Carlos Erlani Gonçalves Santos, denunciado e condenado por liderar uma milícia que, de acordo com o Ministério Público, atuou por mais de dez anos na região. O grupo é acusado de oferecer serviços de segurança privada a grileiros e ameaçar comunidades tradicionais para expulsá-las de suas terras.

Os pagamentos eram recorrentes e a maior parte dos repasses teria sido de aproximadamente R$ 15 mil mensais. Além disso, o MP-BA identificou pagamentos de boletos relacionados à faculdade da filha do policial e de outras despesas pessoais. Para os investigadores, o dinheiro tinha como objetivo fazer com que o tenente-coronel deixasse de cumprir suas funções no combate à milícia. 

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais
1 de 5
Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda por SSP e Redes Sociais

A operação que levou à prisão foi realizada pelo MP-BA, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 3ª Promotoria de Justiça Militar, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Força Correicional Especial Integrada (Force) e a Corregedoria da Polícia Militar.

Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao oficial em Santa Maria da Vitória. As acusações ainda são analisadas no processo judicial, e as medidas foram determinadas pela Justiça após o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público.

Leia mais

Imagem - Influenciadores são presos por esquema de jogos ilegais com R$ 84 milhões na Bahia

Influenciadores são presos por esquema de jogos ilegais com R$ 84 milhões na Bahia

Imagem - Preso por receber R$ 286 mil de milícia, tenente-coronel da PM foi exonerado da direção de colégio militar

Preso por receber R$ 286 mil de milícia, tenente-coronel da PM foi exonerado da direção de colégio militar

Imagem - Justiça adia julgamento de mulher acusada de matar mãe e duas filhas envenenadas em Maragogipe

Justiça adia julgamento de mulher acusada de matar mãe e duas filhas envenenadas em Maragogipe

Tags:

Policial Polícia Militar Tenente-coronel Preso Dinheiro de Milícia

Mais recentes

Imagem - Grande rede de academias amplia presença em Salvador com nova unidade no Cabula

Grande rede de academias amplia presença em Salvador com nova unidade no Cabula
Imagem - TSE anula votos de Garotinho e abre caminho para vitória de Ruas em primeiro turno no Rio

TSE anula votos de Garotinho e abre caminho para vitória de Ruas em primeiro turno no Rio
Imagem - SSA Mapping leva Salvador para encontro internacional de festivais de luz

SSA Mapping leva Salvador para encontro internacional de festivais de luz