CRIME

Tenente-coronel preso por encobrir milícia na Bahia tinha salário de R$ 20,8 mil na PM

Luiz Augusto Normanha de Carvalho foi diretor de colégio da PM até setembro de 2025 e acabou exonerado

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:13

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda Crédito: SSP e Redes Sociais

O tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia Luiz Augusto Normanha de Carvalho, preso por suspeita de receber dinheiro para não combater uma milícia armada, recebia R$ 20,8 mil de salário enquanto ocupava a direção do Colégio da Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa. O valor consta em dados do Portal da Transparência do Governo da Bahia.

Normanha deixou o cargo de diretor em setembro de 2025. Antes disso, o oficial também comandou a 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Santa Maria da Vitória, função que exerceu até 2023. A unidade atende municípios do oeste baiano, região onde, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), atuava o grupo investigado.

Tenente-coronel da PM foi preso por receber dinheiro de líder de milícia 1 de 5

A prisão preventiva do tenente-coronel ocorreu nesta quarta-feira (7), durante a terceira fase da Operação Terra Justa. Ele é alvo de denúncia do MP-BA por corrupção passiva militar e é investigado por supostamente receber pagamentos para não combater a atuação de uma milícia armada na região de Correntina.

Segundo a acusação, Normanha teria recebido R$ 286 mil do sargento da reserva Carlos Erlani Gonçalves Santos, denunciado e condenado por liderar uma milícia que, de acordo com o Ministério Público, atuou por mais de dez anos na região. O grupo é acusado de oferecer serviços de segurança privada a grileiros e ameaçar comunidades tradicionais para expulsá-las de suas terras.

Os pagamentos eram recorrentes e a maior parte dos repasses teria sido de aproximadamente R$ 15 mil mensais. Além disso, o MP-BA identificou pagamentos de boletos relacionados à faculdade da filha do policial e de outras despesas pessoais. Para os investigadores, o dinheiro tinha como objetivo fazer com que o tenente-coronel deixasse de cumprir suas funções no combate à milícia.

Tenente-coronel foi preso na sua própria fazenda 1 de 5

A operação que levou à prisão foi realizada pelo MP-BA, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 3ª Promotoria de Justiça Militar, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Força Correicional Especial Integrada (Force) e a Corregedoria da Polícia Militar.