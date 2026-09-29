Tenente da PM morre após carro capotar em rodovia no norte da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:42
O tenente da Polícia Militar Edilson Rosa Lima, de 55 anos, morreu após o carro que dirigia capotar na BA-131, entre Miguel Calmon e Piritiba, no norte da Bahia. O acidente aconteceu no domingo (27), quando ele estava de folga e viajava sozinho.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado após o acidente, mas constatou a morte no local. A Delegacia Territorial de Miguel Calmon investiga as circunstâncias que antecederam o capotamento.
Edilson era lotado no 29º Batalhão da PM, em Jacobina. Em nota, a corporação lamentou a morte e manifestou solidariedade à família. Uma cerimônia pelo aniversário da Polícia Militar, prevista para segunda-feira (28), foi suspensa em sinal de luto.
Acidente deixou PM morto