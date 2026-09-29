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Tenente da PM morre após carro capotar em rodovia no norte da Bahia

Edilson Rosa Lima, de 55 anos, estava de folga e dirigia sozinho pela BA-131

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:42

Edilson Rosa Lima
Edilson Rosa Lima Crédito: Reprodução

O tenente da Polícia Militar Edilson Rosa Lima, de 55 anos, morreu após o carro que dirigia capotar na BA-131, entre Miguel Calmon e Piritiba, no norte da Bahia. O acidente aconteceu no domingo (27), quando ele estava de folga e viajava sozinho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado após o acidente, mas constatou a morte no local. A Delegacia Territorial de Miguel Calmon investiga as circunstâncias que antecederam o capotamento.

Edilson era lotado no 29º Batalhão da PM, em Jacobina. Em nota, a corporação lamentou a morte e manifestou solidariedade à família. Uma cerimônia pelo aniversário da Polícia Militar, prevista para segunda-feira (28), foi suspensa em sinal de luto.

Acidente deixou PM morto

Tenente Edilson Rosa Lima morreu em acidente por Reprodução
Tenente Edilson Rosa Lima morreu em acidente por Reprodução
Tenente Edilson Rosa Lima morreu em acidente por Reprodução
Edilson Rosa Lima por Reprodução
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Tenente Edilson Rosa Lima morreu em acidente por Reprodução

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