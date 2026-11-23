OPORTUNIDADE

Terreno de antiga AABB vai a leilão por R$ 4,3 milhões na Bahia; área tem mais de 5 mil m²

Imóvel está desocupado e pode ser visitado; leilão da FENABB também reúne propriedades de clubes em diferentes estados do país.

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13:11

Terreno de antiga AABB vai a leilão por R$ 4,3 milhões na Bahia; área tem mais de 5 mil m² Crédito: Divulgação

Um terreno de 5.160 metros quadrados pertencente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Jacobina, no Piemonte da Diamantina, está sendo oferecido em leilão por R$ 4,3 milhões. A área fica na Rua Mário L. Vieira, no bairro Índios, está desocupada e tem valor de avaliação de aproximadamente R$ 5,63 milhões, o que representa um desconto de cerca de 24% sobre o preço estimado.

O imóvel integra uma iniciativa da Federação Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil (FENABB), em parceria com a Globo Leilões, para vender propriedades pertencentes a clubes da AABB em diferentes regiões do país. O lote de Jacobina tem encerramento previsto para 8 de dezembro, às 17h, e os interessados podem agendar uma visita antes de apresentar um lance.

O pagamento pode ser feito à vista ou com entrada de 30% e parcelamento do restante em até 12 vezes, com correção pelo IPCA. Além do valor arrematado, o comprador deverá pagar comissão de 7% do leilão e taxa de serviço de 1%.

Leilão reúne terrenos e estruturas de clubes em vários estados

O projeto da FENABB prevê a venda de áreas que pertenceram a clubes da Associação Atlética Banco do Brasil em municípios do interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Goiás e Mato Grosso.

O material de divulgação da iniciativa apresenta propriedades com dimensões entre 3,6 mil m² e 103,8 mil m², além de lances iniciais que variam de R$ 660 mil a R$ 6,39 milhões. Entre os imóveis anunciados estão terrenos amplos, áreas com estruturas esportivas e prédios comerciais.

Em São Paulo, por exemplo, foram divulgadas áreas em municípios como Porto Ferreira, Bariri, Nhandeara e Ourinhos. Nesta última cidade, o terreno de 17,1 mil m² aparece com lance inicial de R$ 6,39 milhões, o maior valor do catálogo apresentado.

No Paraná, uma das oportunidades divulgadas fica em Capanema, onde três lotes urbanos que somam 3,6 mil m² foram anunciados por R$ 660 mil, o menor lance inicial do conjunto. Também aparecem propriedades em Bela Vista do Paraíso. Em Santa Catarina, um dos destaques é um prédio comercial de dois pavimentos em Fraiburgo, com 509 m² de área construída em um terreno de 4,5 mil m², anunciado por R$ 1,78 milhão.

Pernambuco tem maior terreno e menor preço por metro quadrado

No Nordeste, o catálogo divulgado destaca áreas em Pernambuco. Em Arcoverde, um terreno de 103,8 mil m², equivalente a mais de 10 hectares, foi anunciado com lance inicial de R$ 5,8 milhões. O preço corresponde a aproximadamente R$ 56 por metro quadrado, o menor valor indicado entre os imóveis apresentados.

Também foram incluídas propriedades em Quipapá, com 14,5 mil m² e lance inicial de R$ 1,24 milhão, e em Belém do São Francisco, onde uma área de 27 mil m² foi anunciada por R$ 3,3 milhões.

No Centro-Oeste, o material apresenta uma propriedade em Petrolina de Goiás, com 16,1 mil m² de terreno, piscinas adulta e infantil, vestiário, casa de zelador e 987 m² de área construída. O lance inicial divulgado foi de R$ 1,2 milhão. Em Dom Aquino, no Mato Grosso, uma área de 12 mil m² foi anunciada por R$ 1,18 milhão.

Como participar

Os leilões são realizados pela internet. Para participar, os interessados precisam fazer cadastro na plataforma da Globo Leilões e apresentar a documentação exigida no edital de cada imóvel.

A leiloeira oficial Cássia Balbino recomenda que os compradores conheçam as propriedades e leiam atentamente os documentos antes de fazer uma oferta. Segundo ela, áreas que durante décadas fizeram parte da vida social de moradores podem receber novas destinações, como loteamentos, escolas, igrejas, academias e hotéis.