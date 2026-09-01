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Teste para identificar pessoas com QI alto terá edição na Bahia; veja quem pode participar

Interessados precisam ter ao menos 17 anos e vínculo com o ensino superior

Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:44

Teste mede QI Crédito: Reprodução

Moradores da Bahia terão a oportunidade de participar, no dia 7 de setembro, de uma avaliação voltada à identificação de pessoas com inteligência muito acima da média. O teste coletivo será aplicado em Lauro de Freitas pela Associação Mensa Brasil, representante no país da Mensa Internacional, organização dedicada a pessoas de alto QI.

A atividade integra o calendário de setembro da entidade, que prevê avaliações em cidades de 14 estados. O endereço e o horário não são divulgados publicamente: essas informações são encaminhadas de forma individual aos candidatos inscritos.

Podem participar pessoas a partir de 17 anos que estejam cursando ou já tenham cursado o ensino superior, mesmo sem conclusão da graduação. As avaliações são presenciais e acompanhadas por profissional de psicologia, conforme as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia.

Segundo a Mensa Brasil, a proposta é localizar e acolher pessoas com altas habilidades que, muitas vezes, não tiveram suas características identificadas ao longo da vida. A associação reúne atualmente cerca de 7 mil brasileiros reconhecidos com superdotação ou altas habilidades. No mundo, a Mensa Internacional tem mais de 160 mil integrantes distribuídos por 90 países.

“O Brasil ainda desperdiça muitos desses potenciais simplesmente porque essas pessoas nunca foram identificadas”, afirma Julio Cesar Campos Filho, presidente da Associação Mensa Brasil. “Muitas crescem sem compreender suas próprias características, sem estímulo adequado e, muitas vezes, sem encontrar espaços onde possam desenvolver plenamente suas habilidades. A Mensa Brasil quer contribuir justamente com essa luta: ajudar essas pessoas a se reconhecerem, se conectarem e perceberem que não estão sozinhas.”