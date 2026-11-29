EDUCAÇÃO

Teto de colégio estadual desaba um ano e meio após reforma de R$ 9 milhões na Bahia

Estrutura do pátio do Colégio Eva Rocha, em Tanhaçu, cedeu neste sábado (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 15:41

Teto de colégio estadual desaba em Tanhaçu Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um incidente estrutural atingiu o Colégio Estadual de Tempo Integral Eva Rocha (Cetier), em Tanhaçu, no sudoeste da Bahia, após parte do teto do pátio ceder. Segundo a direção da instituição comunicado publicado neste sábado (28), ninguém ficou ferido. O desabamento ocorreu cerca de um ano e meio após a entrega das obras de reforma e ampliação da unidade, que receberam investimento de R$ 9 milhões do Governo do Estado.

De acordo com um comunicado divulgado pela instituição nas redes sociais, não havia ninguém no local no momento do desabamento. A direção informou que a área afetada foi isolada por questões de segurança e que as providências necessárias já estão sendo adotadas para solucionar o problema.

Procurada, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) informou que enviou uma equipe de engenharia para realizar a inspeção técnica na parte antiga do colégio. De acordo com a pasta, o incidente ocorreu na tarde deste sábado, no hall de entrada da área administrativa, e não apresentava qualquer indício de dano na estrutura.

Em nota direcionada a estudantes, responsáveis e moradores, a gestão do colégio afirmou que manterá a comunidade informada sobre o andamento dos trabalhos e as próximas atualizações referentes à situação da unidade. No entanto, não foi divulgado um prazo para a conclusão dos reparos pela direção ou pela SEC.

"Embora seja separada do pavilhão de aulas, só após a análise técnica será possível certificar sobre a manutenção das aulas", comunicou a Secretaria.