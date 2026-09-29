ACIDENTE

Teto de sala desaba em escola estadual na Bahia e deixa 420 estudantes sem aula

Ninguém estava no colégio no momento da queda, em Riachão das Neves

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:30

Desabamento aconteceu em local vazio Crédito: Reprodução

O desabamento do teto de uma sala do Colégio Estadual Rodolfo de Queiroz, em Riachão das Neves, no oeste da Bahia, deixou 420 estudantes sem aulas. A queda ocorreu no domingo (27), quando não havia ninguém no local. As atividades foram suspensas nos três turnos nesta segunda-feira (28) e também não ocorrerão nesta terça (29).

A sala era usada regularmente por mais de 30 alunos. O desabamento também comprometeu o telhado e parte das paredes de outras duas salas. Segundo a direção, ainda não há data para a retomada das aulas. Equipes do Núcleo Territorial de Educação de Barreiras (NTE 11) e da Secretaria da Educação do Estado estiveram na unidade nesta segunda para avaliar a situação e buscar um espaço temporário para os estudantes.

Problemas anteriores

Segundo o colegiado escolar, a unidade já enfrentava problemas estruturais, discutidos em reuniões. A direção também havia procurado o NTE para comunicar a situação e pedir providências.

Uma sala já estava interditada devido ao afundamento do piso. Professores também relatam que um problema na fossa provoca mau cheiro há mais de um mês e prejudica o horário do lanche. De acordo com o colegiado, a área do desabamento não apresentava sinais visíveis de risco.

Em nota, o NTE 11 informou que designou um engenheiro para vistoriar a escola e apurar a causa da queda. O órgão afirmou que a reforma de todo o telhado já estava prevista e havia começado. Durante as obras, os alunos serão transferidos para outro espaço. .Leia o texto:

O Núcleo Territorial de Educação de Barreiras (NTE 11) informa que designou um engenheiro ao Colégio Estadual Rodolfo de Queiroz, em Riachão da Neves, nesta segunda-feira (28), para uma vistoria afim de identificar as causa do incidente.

O NTE 11 destaca que a reforma de todo o telhado da unidade escolar estava prevista e a obra já foi iniciada.

Os estudantes serão relocados a um outro espaço para a realização das aulas até a conclusão das obras.

Está no planejamento da SEC a construção de uma nova escola no município.