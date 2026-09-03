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‘Tigrão’ e ‘Surfista’: quem eram os traficantes mortos durante tiroteio em hotel na Bahia

Dupla era investigada por tráfico e homicídios na Costa do Descobrimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:00

Homens foram localizados após denúncia sobre criminosos armados
Homens foram localizados após denúncia sobre criminosos armados Crédito: Reprodução

Os dois homens mortos durante um tiroteio com policiais dentro de um hotel em Porto Seguro, um dos principais destinos turísticos da Bahia, foram identificados como Luiz Felipe Felix Santana, conhecido como “Tigrão”, e Pedro Henrique Lima Oliveira, o “Surfista”. Segundo a Polícia Civil, os dois eram integrantes de uma organização criminosa que atua na região da Costa do Descobrimento e tinham histórico relacionado ao tráfico de drogas.

“Tigrão” era apontado como uma das lideranças operacionais da organização criminosa. De acordo com as investigações, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era investigado pela participação em diversos homicídios registrados recentemente na Costa do Descobrimento. O homem havia deixado o sistema prisional havia aproximadamente um mês e, segundo a polícia, passou a atuar na determinação de ataques contra grupos rivais.

Pedro Henrique, o Surfista, e Luiz Felipe, o Tigrão, morreram após tiroteio

Luiz Felipe, o Tigrão por Reprodução
Pedro Henrique, o Surfista por Reprodução
Armas foram apreendidas em hotel por Reprodução
Pedro Henrique, o Surfista, e Luiz Felipe, o Tigrão, morreram após tiroteio por Reprodução
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Luiz Felipe, o Tigrão por Reprodução

Já “Surfista” possuía um mandado de prisão em aberto e também era investigado por tráfico de drogas e homicídios na região. Conforme a Polícia Civil, ele exerceria a função de coordenar o chamado “tribunal do crime” da facção na Costa do Descobrimento, estrutura utilizada pelo grupo para determinar punições e ações contra pessoas consideradas inimigas da organização.

Os dois foram localizados em um hotel na região central de Porto Seguro durante a Operação Cova Rasa, deflagrada pelas forças de segurança após a identificação de uma possível disputa entre facções criminosas. Antes da ação, órgãos de inteligência haviam detectado a possibilidade de confronto no distrito de Pindorama, onde posteriormente foram registrados disparos de arma de fogo.

Após receberem informações de que homens armados haviam deixado Pindorama e seguido para Porto Seguro, as equipes passaram a monitorar possíveis envolvidos. A denúncia de que dois homens fortemente armados estavam hospedados no hotel levou os policiais até o estabelecimento. Segundo a versão apresentada pela polícia, os suspeitos atiraram contra os agentes durante a abordagem, provocando um revide.

Os dois foram baleados e socorridos ao Hospital Luís Eduardo Magalhães (HLEM), mas não resistiram aos ferimentos. No hotel, foram apreendidas duas pistolas calibre 9 mm, ambas municiadas, além de diversos cartuchos deflagrados. A Operação Cova Rasa foi realizada de forma integrada pelas polícias Civil e Militar e teve como objetivo localizar integrantes da organização criminosa e impedir novos confrontos entre facções na região turística do extremo sul da Bahia.

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Tags:

Operação Tiroteio em Hotel Traficantes Mortos

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