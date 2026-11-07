CRIME CIBERNÉTICO

Tio abusa de sobrinha de 3 anos, grava violência e compartilha vídeos com pessoas de outros países

Caso ocorreu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia; investigação começou após alertas de uma organização internacional e contou com recursos de rastreamento digital da Polícia Federal

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 17:56

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 Crédito: Reprodução

Um homem foi condenado pela Justiça Federal a 29 anos e três meses de prisão por estuprar a própria sobrinha, de apenas três anos, e produzir e compartilhar internacionalmente vídeos de abuso sexual infantil. Os crimes ocorreram em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e foram registrados dentro da casa da mãe da criança, que é irmã do acusado.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o homem praticou atos libidinosos contra a vítima e gravou as ações em vídeo. Depois, utilizou um perfil em uma rede social para enviar as imagens por mensagens privadas a usuários de diferentes países. A condenação foi estabelecida em primeira instância, com pena de 29 anos e três meses de reclusão, além do pagamento de 34 dias-multa.

Em julgamento de recurso da defesa, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) manteve a condenação, mas acolheu parcialmente os pedidos apresentados, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e reduzindo a pena-base do crime de compartilhamento. O tribunal também confirmou a legalidade das provas, manteve a prisão preventiva do condenado e estabeleceu o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Investigação teve cooperação internacional

A investigação começou após o recebimento de relatórios de inteligência encaminhados pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organização norte-americana que recebe comunicações sobre possíveis casos de exploração sexual de crianças e adolescentes.

As informações foram processadas pelo sistema Rapina, da Polícia Federal (PF). Para identificar a origem dos arquivos e chegar ao suspeito, os investigadores utilizaram técnicas de rastreamento digital, incluindo cruzamento de endereços de IP, análise de metadados e georreferenciamento.

Ao apresentar a denúncia, o MPF sustentou que o caso deveria ser julgado pela Justiça Federal devido à transmissão internacional do conteúdo ilícito pela internet e à aplicação de tratados internacionais assinados pelo Brasil para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

Crimes e penas

Na sentença, a conduta foi enquadrada nos artigos 217-A do Código Penal, referente ao estupro de vulnerável, e 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tratam, respectivamente, da produção e do compartilhamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil.