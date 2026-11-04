CRIME

Tiros, ameaças e cárcere privado: suspeitos de invasões a aldeia indígena na Bahia são presos

Ataques à Aldeia Ribeirão do Pardo ocorreram em maio e setembro deste ano

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:38

Polícia prendeu suspeitos Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

A investigação sobre duas invasões à Aldeia Ribeirão do Pardo, na zona rural de Ribeirão do Largo, levou à prisão de mais dois suspeitos na tarde de terça-feira (3). Um homem de 39 anos e uma mulher de 45 foram localizados no centro de Itambé, onde a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra eles.

Os episódios investigados ocorreram em 27 de maio e 21 de setembro deste ano e são apurados em inquéritos distintos. No caso de setembro, a polícia investiga invasão armada a domicílio, cárcere privado, lesão corporal, ameaça e disparos de arma de fogo. O procedimento referente à ocorrência de maio apura lesão corporal, ameaça, disparos, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Outros dois investigados por participação nas invasões já haviam sido presos na quinta-feira (29). A Polícia Civil segue com as apurações para identificar outros possíveis envolvidos.

Na ação de terça, foram apreendidos dois celulares e o veículo em que os suspeitos estavam. Os materiais e os investigados foram levados à unidade policial. O homem e a mulher permanecem custodiados à disposição da Justiça.