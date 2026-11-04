Tiros, ameaças e cárcere privado: suspeitos de invasões a aldeia indígena na Bahia são presos

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Carol Neves
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:38
A investigação sobre duas invasões à Aldeia Ribeirão do Pardo, na zona rural de Ribeirão do Largo, levou à prisão de mais dois suspeitos na tarde de terça-feira (3). Um homem de 39 anos e uma mulher de 45 foram localizados no centro de Itambé, onde a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra eles.
Os episódios investigados ocorreram em 27 de maio e 21 de setembro deste ano e são apurados em inquéritos distintos. No caso de setembro, a polícia investiga invasão armada a domicílio, cárcere privado, lesão corporal, ameaça e disparos de arma de fogo. O procedimento referente à ocorrência de maio apura lesão corporal, ameaça, disparos, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Outros dois investigados por participação nas invasões já haviam sido presos na quinta-feira (29). A Polícia Civil segue com as apurações para identificar outros possíveis envolvidos.
Na ação de terça, foram apreendidos dois celulares e o veículo em que os suspeitos estavam. Os materiais e os investigados foram levados à unidade policial. O homem e a mulher permanecem custodiados à disposição da Justiça.
As prisões foram realizadas pela Delegacia Territorial de Itambé, vinculada à 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, sediada em Itapetinga, com apoio da Guarda Civil Municipal.