Tomadas, carregadores e fios: seis riscos elétricos que ameaçam crianças dentro de casa

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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:20
Tomadas ao alcance das mãos, carregadores esquecidos na parede e fios espalhados pelo chão podem representar riscos para crianças dentro de casa. A curiosidade dos pequenos e a facilidade de acesso a objetos comuns exigem atenção redobrada dos responsáveis, principalmente nos ambientes em que bebês e crianças começam a explorar o espaço sozinhos.
Segundo o engenheiro eletricista e CEO da P3 Engenharia, Jones Poffo, muitos acidentes domésticos podem ser evitados com mudanças simples na rotina e adaptações na instalação elétrica. O cuidado inclui desde proteger tomadas até verificar dispositivos de segurança que nem sempre recebem a atenção necessária.
Crianças precisam de presença