SEGURANÇA EM CASA

Tomadas, carregadores e fios: seis riscos elétricos que ameaçam crianças dentro de casa

Engenheiro eletricista alerta para perigos que passam despercebidos na rotina das famílias e explica como prevenir choques, queimaduras e acidentes domésticos

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:20

Tomadas, carregadores e fios: seis riscos elétricos que ameaçam crianças dentro de casa Crédito: Thinkstock

Tomadas ao alcance das mãos, carregadores esquecidos na parede e fios espalhados pelo chão podem representar riscos para crianças dentro de casa. A curiosidade dos pequenos e a facilidade de acesso a objetos comuns exigem atenção redobrada dos responsáveis, principalmente nos ambientes em que bebês e crianças começam a explorar o espaço sozinhos.

Segundo o engenheiro eletricista e CEO da P3 Engenharia, Jones Poffo, muitos acidentes domésticos podem ser evitados com mudanças simples na rotina e adaptações na instalação elétrica. O cuidado inclui desde proteger tomadas até verificar dispositivos de segurança que nem sempre recebem a atenção necessária.

Crianças precisam de presença 1 de 53

1. Tomadas ao alcance das crianças

Tomadas instaladas próximas ao piso podem despertar a curiosidade dos pequenos, que podem tentar inserir objetos metálicos, como clipes, chaves e talheres, nos orifícios. O contato com partes energizadas pode provocar choques elétricos.

Uma das medidas preventivas é instalar protetores de tomada certificados, firmes e difíceis de remover pelas crianças. Quando possível, também é importante restringir o acesso aos pontos de energia. Móveis não devem ser usados como única barreira de proteção.



2. Carregadores esquecidos na tomada

Deixar o carregador do celular conectado depois do uso é um hábito comum, mas que merece atenção. A ponta do cabo pode representar risco se a criança a levar à boca ou manuseá-la em condições inadequadas.

“Terminou de carregar? Tire o carregador da tomada e guarde o cabo fora do alcance das crianças. É um gesto de segundos que elimina um risco”, orienta Jones Poffo.

O especialista também recomenda que crianças não utilizem celulares e tablets conectados à tomada, especialmente sem supervisão.



3. Água perto de aparelhos elétricos

Água e eletricidade formam uma combinação perigosa. A umidade pode facilitar a passagem da corrente pelo corpo, aumentando o risco de choque. Por isso, aparelhos elétricos e carregadores devem ficar longe de pias, banheiras, duchas e piscinas.

O cuidado também vale para atividades cotidianas. Não se deve manusear eletrodomésticos com o corpo molhado ou descalço em situações que possam aumentar o risco de contato com a corrente elétrica.

“Em casas com piscina, é muito comum a criança sair da água e correr para abrir a geladeira. É justamente nessa hora que o risco de choque aumenta”, alerta o engenheiro.



4. Fios soltos, extensões e aparelhos quentes

Cabos espalhados pelo chão podem ser puxados pelas crianças, provocando a queda de aparelhos sobre elas. A recomendação é organizar os fios e mantê-los fora do alcance. O uso excessivo de adaptadores, conhecidos como “benjamins”, também deve ser evitado, pois pode sobrecarregar a instalação e aumentar o risco de aquecimento e curto-circuito.

Ferro de passar, secador, chapinha e outros aparelhos podem continuar quentes mesmo depois de desligados. Esses equipamentos devem ser guardados em locais inacessíveis às crianças. Em casas de praia ou de campo, vale verificar também a existência de fios expostos, descascados ou danificados.



5. Falta de proteção contra fugas de corrente

O Dispositivo Diferencial Residual (DR) é um importante recurso de proteção contra choques elétricos. Instalado no quadro de distribuição, ele detecta fugas de corrente e desarma o circuito rapidamente, ajudando a reduzir o risco de acidentes graves.

Segundo Jones, muitas pessoas não sabem se têm o dispositivo instalado ou se ele está funcionando corretamente. Por isso, a recomendação é contratar um profissional qualificado para verificar a instalação elétrica e confirmar se ela atende às exigências técnicas aplicáveis.

Em áreas molhadas, como as próximas a piscinas, o aterramento também é essencial para a segurança. A instalação deve ser avaliada por um profissional, conforme as normas técnicas vigentes.

