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Tomadas, carregadores e fios: seis riscos elétricos que ameaçam crianças dentro de casa

Engenheiro eletricista alerta para perigos que passam despercebidos na rotina das famílias e explica como prevenir choques, queimaduras e acidentes domésticos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:20

Tomadas, carregadores e fios: seis riscos elétricos que ameaçam crianças dentro de casa
Tomadas, carregadores e fios: seis riscos elétricos que ameaçam crianças dentro de casa Crédito: Thinkstock

Tomadas ao alcance das mãos, carregadores esquecidos na parede e fios espalhados pelo chão podem representar riscos para crianças dentro de casa. A curiosidade dos pequenos e a facilidade de acesso a objetos comuns exigem atenção redobrada dos responsáveis, principalmente nos ambientes em que bebês e crianças começam a explorar o espaço sozinhos.

Segundo o engenheiro eletricista e CEO da P3 Engenharia, Jones Poffo, muitos acidentes domésticos podem ser evitados com mudanças simples na rotina e adaptações na instalação elétrica. O cuidado inclui desde proteger tomadas até verificar dispositivos de segurança que nem sempre recebem a atenção necessária.

Crianças precisam de presença

Crianças que nascem em certos meses específicos do ano possuem uma ligeira vantagem em termos de habilidades cognitivas e inteligência por Reprodução | Freepik
Crianças que nascem em certos meses específicos do ano possuem uma ligeira vantagem em termos de habilidades cognitivas e inteligência por Reprodução | Freepik
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Crianças por Shutterstock
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É necessário cuidado com tenpo de tela das crianças por Reprodução | Freepik
É necessário cuidado com tenpo de tela das crianças por Reprodução | Freepik
É necessário cuidado com tenpo de tela das crianças por Reprodução | Freepik
É necessário cuidado com tenpo de tela das crianças por Reprodução | Freepik
É necessário cuidado com tenpo de tela das crianças por Reprodução | Freepik
É necessário cuidado com tenpo de tela das crianças por Reprodução | Freepik
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Crianças que nascem em certos meses específicos do ano possuem uma ligeira vantagem em termos de habilidades cognitivas e inteligência por Reprodução | Freepik

  • 1. Tomadas ao alcance das crianças
    Tomadas instaladas próximas ao piso podem despertar a curiosidade dos pequenos, que podem tentar inserir objetos metálicos, como clipes, chaves e talheres, nos orifícios. O contato com partes energizadas pode provocar choques elétricos.
    Uma das medidas preventivas é instalar protetores de tomada certificados, firmes e difíceis de remover pelas crianças. Quando possível, também é importante restringir o acesso aos pontos de energia. Móveis não devem ser usados como única barreira de proteção.

  • 2. Carregadores esquecidos na tomada
    Deixar o carregador do celular conectado depois do uso é um hábito comum, mas que merece atenção. A ponta do cabo pode representar risco se a criança a levar à boca ou manuseá-la em condições inadequadas.
    “Terminou de carregar? Tire o carregador da tomada e guarde o cabo fora do alcance das crianças. É um gesto de segundos que elimina um risco”, orienta Jones Poffo.
    O especialista também recomenda que crianças não utilizem celulares e tablets conectados à tomada, especialmente sem supervisão.

  • 3. Água perto de aparelhos elétricos
    Água e eletricidade formam uma combinação perigosa. A umidade pode facilitar a passagem da corrente pelo corpo, aumentando o risco de choque. Por isso, aparelhos elétricos e carregadores devem ficar longe de pias, banheiras, duchas e piscinas.
    O cuidado também vale para atividades cotidianas. Não se deve manusear eletrodomésticos com o corpo molhado ou descalço em situações que possam aumentar o risco de contato com a corrente elétrica.
    “Em casas com piscina, é muito comum a criança sair da água e correr para abrir a geladeira. É justamente nessa hora que o risco de choque aumenta”, alerta o engenheiro.

  • 4. Fios soltos, extensões e aparelhos quentes
    Cabos espalhados pelo chão podem ser puxados pelas crianças, provocando a queda de aparelhos sobre elas. A recomendação é organizar os fios e mantê-los fora do alcance. O uso excessivo de adaptadores, conhecidos como “benjamins”, também deve ser evitado, pois pode sobrecarregar a instalação e aumentar o risco de aquecimento e curto-circuito.
    Ferro de passar, secador, chapinha e outros aparelhos podem continuar quentes mesmo depois de desligados. Esses equipamentos devem ser guardados em locais inacessíveis às crianças. Em casas de praia ou de campo, vale verificar também a existência de fios expostos, descascados ou danificados.

  • 5. Falta de proteção contra fugas de corrente
    O Dispositivo Diferencial Residual (DR) é um importante recurso de proteção contra choques elétricos. Instalado no quadro de distribuição, ele detecta fugas de corrente e desarma o circuito rapidamente, ajudando a reduzir o risco de acidentes graves.
    Segundo Jones, muitas pessoas não sabem se têm o dispositivo instalado ou se ele está funcionando corretamente. Por isso, a recomendação é contratar um profissional qualificado para verificar a instalação elétrica e confirmar se ela atende às exigências técnicas aplicáveis.
    Em áreas molhadas, como as próximas a piscinas, o aterramento também é essencial para a segurança. A instalação deve ser avaliada por um profissional, conforme as normas técnicas vigentes.

  • 6. O que fazer se uma criança sofrer um choque elétrico
    A primeira orientação é não tocar diretamente na vítima enquanto ela estiver em contato com a fonte de energia. A corrente pode passar para quem tenta ajudar.
    Se for possível fazer isso com segurança, desligue a chave geral ou o disjuntor. Não toque na pessoa nem tente afastar fios energizados com objetos improvisados. Acione imediatamente o Samu, pelo número 192, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e siga as instruções do atendente.
    Se a criança estiver inconsciente, não responda ou apresentar dificuldade para respirar, informe a situação ao serviço de emergência. Os primeiros socorros devem ser realizados conforme as orientações recebidas, sem colocar outras pessoas em risco.
    A prevenção começa com a organização dos ambientes, a supervisão das crianças e a manutenção adequada da instalação elétrica. Medidas simples, combinadas com dispositivos de proteção e avaliação profissional, ajudam a tornar a casa mais segura.

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