CRIME

Tortura e estupro: quem é a dupla contratada por médico para sequestrar ex-companheiro na Bahia

Adilson e Hayra atraíram vítima através de corrida de aplicativo

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:26

Adilson e Hayra foram presos na operação Crédito: Reprodução

A dupla contratada pelo médico Rodrigo Costa Brandão para sequestrar, torturar e estuprar o ex-companheiro dele foi identificada como Adilson Rodrigues Macedo e Hayra Haianne Queiroz. Os dois foram presos durante uma operação policial ao lado do ginecologista, que é apontado como o mandante do crime motivado pelo fim de seu relacionamento com a vítima.

De acordo com fontes policiais, Hayra exerceu o papel de atrair o jovem, que trabalhava como motorista de aplicativo e tinha concluído a graduação em medicina no Paraguai. A suspeita combinou uma viagem de app com o rapaz de 27 anos, criando a emboscada perfeita para que ele fosse capturado e levado ao cativeiro pré-determinado pelo grupo.

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Já a atuação de Adilson envolveu o suporte na execução da ação e no gerenciamento das agressões. A investigação aponta que Adilson pode ter arregimentado uma quarta pessoa para auxiliar no crime. No cativeiro, a vítima permaneceu sob o domínio dos suspeitos por várias horas, período em que foi submetida a episódios de tortura e agressão sexual antes de ser abandonada na beira de uma estrada.

Com a prisão do trio por agentes da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras (11ª Coorpin), foi apreendido também um material eletrônico que inclue celulares, notebook e cartões de memória em quatro endereços ligados aos investigados.