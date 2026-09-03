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Tortura e estupro: quem é a dupla contratada por médico para sequestrar ex-companheiro na Bahia

Adilson e Hayra atraíram vítima através de corrida de aplicativo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:26

Adilson e Hayra foram presos na operação
Adilson e Hayra foram presos na operação Crédito: Reprodução

A dupla contratada pelo médico Rodrigo Costa Brandão para sequestrar, torturar e estuprar o ex-companheiro dele foi identificada como Adilson Rodrigues Macedo e Hayra Haianne Queiroz. Os dois foram presos durante uma operação policial ao lado do ginecologista, que é apontado como o mandante do crime motivado pelo fim de seu relacionamento com a vítima.

De acordo com fontes policiais, Hayra exerceu o papel de atrair o jovem, que trabalhava como motorista de aplicativo e tinha concluído a graduação em medicina no Paraguai. A suspeita combinou uma viagem de app com o rapaz de 27 anos, criando a emboscada perfeita para que ele fosse capturado e levado ao cativeiro pré-determinado pelo grupo.

Veja todos os presos por sequestrar, torturar e estuprar homem

Hayra Haianne Queiroz foi preso pelo crime por Reprodução
Adilson Rodrigues Macedo foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
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Hayra Haianne Queiroz foi preso pelo crime por Reprodução

Já a atuação de Adilson envolveu o suporte na execução da ação e no gerenciamento das agressões. A investigação aponta que Adilson pode ter arregimentado uma quarta pessoa para auxiliar no crime. No cativeiro, a vítima permaneceu sob o domínio dos suspeitos por várias horas, período em que foi submetida a episódios de tortura e agressão sexual antes de ser abandonada na beira de uma estrada.

Com a prisão do trio por agentes da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras (11ª Coorpin), foi apreendido também um material eletrônico que inclue celulares, notebook e cartões de memória em quatro endereços ligados aos investigados.

A perícia nesses equipamentos deve detalhar o nível de comunicação prévia entre o médico e a dupla, a compensação financeira envolvida na contratação e a exata responsabilidade de Adilson e Hayra no planejamento e na execução dos atos violentos.

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Tags:

Preso Rodrigo Costa Brandão Médico Ginecologista

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