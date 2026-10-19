BAHIA

Trabalhador morre após queda de altura de mais de 10 metros na fábrica da BYD em Camaçari

Sindicato e BYD lamentaram a morte do trabalhador chinês, que não teve identidade divulgada

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 22:41

Trabalhador morre após queda de altura de mais de 10 metros na fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Reprodução

Um trabalhador morreu nesta segunda-feira (19) após cair de uma altura de cerca de 15 metros na fábrica da BYD, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As informações são do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Camaçari, que lamentou a morte da vítima.

De acordo com o sindicato, a vítima era um trabalhador chinês da construção civil, vinculado à empresa Open, prestadora de serviços da BYD. O acidente ocorreu por volta das 14h, dentro das dependências da fábrica. A identidade da vítima não foi divulgada.

“Segundo informações recebidas, ele estaria trabalhando em altura sem cinto de segurança adequado e utilizando uma corda que não estaria devidamente ancorada. As circunstâncias da morte precisam ser rigorosamente investigadas”, afirmou o sindicato em nota publicada nas redes sociais.

A BYD também lamentou a morte do trabalhador. Segundo a empresa, ele caiu de uma altura de 13 metros durante uma atividade no canteiro de obras e chegou a ser socorrido para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

“A BYD e a empresa prestadora de serviços lamentam profundamente o ocorrido e manifestam solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas, e todo o apoio necessário está sendo prestado à família”, informou.

O CORREIO não conseguiu contato com a empresa Open. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.