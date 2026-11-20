Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:59
O trabalhador Clebson de Souza Montalvão morreu após ser atropelado por um trator na manhã de quarta-feira (18), na Fazenda Santa Colomba, localizada no município de Cocos, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 9h, enquanto ele realizava a limpeza de um equipamento na rampa de lavagem da propriedade rural.
Clebson era morador do município e trabalhava como operador. Ele havia sido transferido recentemente para o setor onde ocorreu o acidente. A suspeita é de que o trabalhador tenha estacionado o trator próximo a um caminhão-pipa e, em seguida, escorregado e caído. As circunstâncias exatas do atropelamento ainda serão investigadas.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT/Cocos) registrou a morte ocorrida na manhã de quarta-feira (18), em uma área rural do município. A corporação informou ainda que guias de perícia e remoção foram expedidas e que os laudos auxiliarão a identificar a causa da morte.
A empresa Santa Colomba, onde Clebson trabalhava, lamentou a morte do funcionário e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia abriu um inquérito para apurar o caso. A investigação deverá verificar as condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e se as normas de prevenção de acidentes eram cumpridas na fazenda.