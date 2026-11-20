ACIDENTE DE TRABALHO

Trabalhador morre após ser atropelado por trator em fazenda na Bahia

Clebson de Souza Montalvão realizava a limpeza de um equipamento quando o acidente aconteceu, na Fazenda Santa Colomba, em Cocos

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:59

Trabalhador morre após ser atropelado por trator em fazenda na Bahia Crédito: Reprodução

O trabalhador Clebson de Souza Montalvão morreu após ser atropelado por um trator na manhã de quarta-feira (18), na Fazenda Santa Colomba, localizada no município de Cocos, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 9h, enquanto ele realizava a limpeza de um equipamento na rampa de lavagem da propriedade rural.

Clebson era morador do município e trabalhava como operador. Ele havia sido transferido recentemente para o setor onde ocorreu o acidente. A suspeita é de que o trabalhador tenha estacionado o trator próximo a um caminhão-pipa e, em seguida, escorregado e caído. As circunstâncias exatas do atropelamento ainda serão investigadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT/Cocos) registrou a morte ocorrida na manhã de quarta-feira (18), em uma área rural do município. A corporação informou ainda que guias de perícia e remoção foram expedidas e que os laudos auxiliarão a identificar a causa da morte.