BARREIRAS

Trabalhador sofre descarga elétrica e morre em fazenda no oeste da Bahia

MPT vai apurar circunstâncias da morte

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:48

O funcionário da fazenda foi identificado como Raimundo Silva de Oliveira Crédito: Reprodução

Um trabalhador, de 41 anos, morreu nesta quinta-feira (27), após sofrer uma descarga elétrica nas dependências da Fazenda G3, em um trecho da BR-242, próximo à sede de Barreiras, no oeste da Bahia. O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

O funcionário da fazenda foi identificado como Raimundo Silva de Oliveira. Ele chegou a ser socorrido por colegas e, posteriormente, transferido para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O óbito, no entanto, foi constatado antes mesmo da chegada a uma unidade de saúde.

A morte será investigada como acidente de trabalho pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O órgão instaurou, nesta sexta-feira (28), um procedimento para apurar as circunstâncias do caso e identificar se houve descumprimento de normas de saúde e segurança que possam ter contribuído para o acidente.

O MPT informou que irá solicitar informações ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela realização dos procedimentos periciais e pela posterior remoção do corpo. O órgão também deverá reunir informações sobre as condições de segurança no local onde o trabalhador sofreu a descarga elétrica.