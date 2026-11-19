CRIME

Traficante do CV é condenado a mais de 100 anos de prisão por matar investigador da polícia na Bahia

Antonael Magalhães de Souza, conhecido como “Ravi”, também foi acusado de tentar matar outros cinco policiais e manter três pessoas reféns

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:33

O investigador Hilberto da Silva Lopes foi morto fevereiro de 2024 durante ação policial Crédito: Reprodução

Um traficante do Comando Vermelho (CV) foi condenado a 143 anos de prisão por matar um policial, tentar matar outros cinco agentes e cometer três crimes de cárcere privado. Ele foi julgado em Juazeiro, no norte do estado, nesta quinta-feira (19), município onde os crimes foram cometidos.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), Antonael Magalhães de Souza, conhecido como “Ravi”, era um dos integrantes do núcleo de execuções do CV na região do Vale do São Francisco. O grupo atuava principalmente em Sobradinho e Casa Nova e havia expandido suas atividades para Juazeiro, integrando uma estrutura criminosa com núcleos gestor, financeiro e executor.

“Ravi” foi condenado por matar a tiros o investigador Hilberto da Silva Lopes, de 52 anos, durante uma operação policial nas imediações da Ilha do Rodeadouro, em 2024. A pena inclui, ainda, os crimes de tentativa de homicídio contra cinco policiais, além do cárcere privado de uma mulher e de seus dois filhos menores de idade.

De acordo com a sentença do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), os crimes foram cometidos com o objetivo de garantir “a preservação do domínio territorial da narcotraficância armada”.

“Os delitos foram praticados em ambiente de confronto violento e prolongado em área residencial do Povoado do Rodeadouro, ocorrendo os disparos reiterados na presença direta de mulher e duas crianças de tenra idade que se encontravam no interior da habitação, atingindo, inclusive, a senhora J.L.S. na perna por projétil de arma de fogo”, destacou o juiz Teomar Almeida de Oliveira em um trecho da decisão.

O crime

O investigador da Polícia Civil Hilberto Lopes foi morto durante uma operação contra traficantes em fevereiro de 2024. Segundo a denúncia, a vítima foi assassinada dentro de um imóvel onde os criminosos estavam escondidos, durante o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão. Ele foi surpreendido por “Ravi” e atingido por disparos de arma de fogo ao entrar no local.

Após matar o investigador, o réu utilizou sua arma para disparar contra outros cinco policiais que participavam da operação.

O traficante também manteve uma mulher e seus dois filhos pequenos, que tinham quatro anos e um ano e meio de idade na época, como reféns dentro do imóvel.