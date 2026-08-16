POLÍCIA

Traficante do PCE que ajudou em fuga de 16 detentos em Eunápolis é preso em operação fora do estado

Homem estava escondido em Belo Horizonte e é investigado por homicídio, roubos e atuação em organização criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 14:48

Piteka foi preso em Belo Horizonte Crédito: Polícia Civil

Um homem apontado como liderança do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), organização criminosa com ligação com o Comando Vermelho (CV), foi preso em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (14). Conhecido pelo vulgo “Piteka”, ele era procurado pela Justiça baiana por um homicídio qualificado e estava escondido no estado mineiro.

A prisão foi realizada por meio de uma operação conjunta das Polícias Civis da Bahia e de Minas Gerais. A localização do suspeito foi possível após informações levantadas pelo Núcleo de Inteligência da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

Após alguns dias de diligências, os investigadores conseguiram identificar o local onde o foragido estaria escondido, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Com a confirmação, equipes foram acionadas e fizeram a captura. Segundo a Polícia Civil da Bahia, “Piteka” possui histórico de envolvimento em crimes como homicídio e roubo e é considerado um integrante relevante do PCE.

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A investigação aponta ainda que ele seria responsável pelo gerenciamento do tráfico de drogas na localidade conhecida como “Rua da Encosta - RDE”, no bairro Pequi, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O nome do suspeito também aparece em investigações sobre a fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024.

A prisão em Belo Horizonte foi fundamentada em um mandado expedido pela Justiça baiana no âmbito de uma investigação de homicídio. O documento aponta que o homem é procurado por homicídio qualificado e foi expedido pela 1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais de Eunápolis.

Durante a abordagem, o suspeito apresentou uma documentação falsa aos policiais. Por causa disso, além do cumprimento do mandado de prisão, ele também foi autuado em flagrante, em tese, pelo uso de documento falso. Depois da captura, o homem foi levado para uma unidade policial em Belo Horizonte, onde foram adotadas as medidas legais.