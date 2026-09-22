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Traficante é preso durante operação contra facção em região turística da Bahia

Homem possuía um mandado de prisão em aberto e é suspeito de participação em homicídios na região

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:36

“Operação Contra Fogo”, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA)
“Operação Contra Fogo”, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta segunda-feira (21), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo a polícia, ele é apontado como integrante da organização criminosa alvo da “Operação Contra Fogo”, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), e suspeito de participação em homicídios na região.

O homem possuía um mandado de prisão em aberto. De acordo com as apurações, ele também é relacionado a uma ocorrência registrada em novembro de 2024, quando policiais civis realizavam rondas no bairro Vila Parracho e foram recebidos a tiros. Após o confronto, o suspeito foi encontrado ferido, conduzido a uma unidade de saúde e recebeu atendimento médico. Em seguida, foi preso em flagrante pelo ataque contra os agentes de segurança.

No entanto, ele fugiu durante a madrugada da unidade hospitalar onde estava internado.

Além da prisão, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis localizados no bairro Baianão. Foram apreendidos aparelhos celulares, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo. Os materiais serão submetidos à perícia e poderão contribuir para o aprofundamento das investigações sobre a atuação do grupo criminoso.

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