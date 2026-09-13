BAHIA

Traficante é preso em Eunápolis após fugir de presídio durante saída temporária

Alexandro Santos Silva, 29 anos, estava foragido após não retornar ao presídio no fim da saída temporária

Wendel de Novais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:24

Traficante foi preso em Eunápolis Crédito: Divulgação

Um homem de 29 anos, condenado por tráfico de drogas e foragido do sistema prisional, foi recapturado nesta quinta-feira (11), em Eunápolis, no sul da Bahia. Alexandro Santos Silva, conhecido como “Zóio de Gato”, foi localizado por policiais civis após trabalho de inteligência.

Alexandro cumpria pena por condenação definitiva quando recebeu o benefício da saída temporária. Segundo a Polícia Civil, ele deixou a unidade prisional com outros internos ligados a uma organização criminosa, mas não retornou na data determinada e passou à condição de evadido.

Após a fuga, a 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Eunápolis expediu um mandado de recaptura. A ordem judicial registra a evasão e menciona os artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Traficante foi preso em Eunápolis 1 de 4

A partir do mandado, equipes da Polícia Civil realizaram levantamentos para identificar o paradeiro do condenado. Informações reunidas pelo Núcleo de Inteligência da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) permitiram apontar a região onde ele estaria escondido.

Com os dados, policiais da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis e do GATTI Descobrimento fizeram diligências, monitoramento e campanas. A presença do procurado foi confirmada em um imóvel do município, onde os agentes realizaram a abordagem e cumpriram o mandado.