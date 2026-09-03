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Traficante foragido há 18 anos por tentar matar rival de facção é preso na Bahia

Homem é acusado de homicídio no Espírito Santo, mas se esconde na Bahia usando uma identidade falsa desde 2009

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:37

Delegacia de Seabra
Delegacia de Seabra Crédito: Google Street View

Um homem de 53 anos, investigado por tentar matar um integrante de uma facção rival, foi preso nesta quinta-feira (3), durante uma ação conjunta entre as Polícias Civis da Bahia e do Espírito Santo, na zona rural de Seabra, na Chapada Diamantina. O suspeito estava foragido havia quase 18 anos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem atirou contra a vítima em 15 de dezembro de 2008, na cidade de Mantenópolis, no Espírito Santo. O crime foi motivado por uma disputa entre grupos criminosos rivais ligados ao tráfico de drogas na região.

O foragido usava uma identidade falsa desde 2009. Após o cruzamento de dados cadastrais e biométricos, a Polícia Civil confirmou sua identidade, e o mandado de prisão foi reexpedido pela Vara Criminal de Mantenópolis (ES).

O homem estava trabalhando em Seabra, onde foi localizado e preso. Ele foi conduzido à unidade policial para a adoção das medidas cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

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