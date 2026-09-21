POLÍCIA

Traficante que vendia fuzis para facções do Nordeste é preso em divisa da Bahia com Sergipe

Suspeito ligado a grupo criminoso de São Paulo coordenava envio de armas, munições e drogas

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:17

Traficante foi preso na divisa entre a Bahia e Sergipe Crédito: DIvulgação

Um homem apontado como responsável por abastecer grupos criminosos com fuzis em diferentes estados do Nordeste foi preso nesta segunda-feira (21), durante uma operação realizada na divisa entre Bahia e Sergipe. Segundo as forças de segurança, o suspeito estava escondido em um imóvel no município baiano de Jandaíra e utilizava um documento falso para tentar dificultar sua identificação.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Divisa Segura, que reúne equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das polícias Militar e Civil. Com o suspeito, os agentes também encontraram porções de cocaína.

De acordo com as investigações, o homem teria ligação com uma organização criminosa com atuação a partir de São Paulo e era responsável por coordenar a distribuição de armas, munições e drogas. Ainda segundo as autoridades, ele não apenas comercializava os fuzis, mas também alugava armamentos de grosso calibre para grupos envolvidos em ataques contra instituições financeiras e carros-forte.

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Para dificultar a localização, o suspeito mantinha imóveis usados como esconderijos em três estados: Bahia, Sergipe e São Paulo. A estratégia permitia que ele alternasse os locais de permanência para tentar escapar das operações realizadas pelas forças de segurança.

Após a prisão, equipes continuaram as diligências em outros endereços associados ao grupo. Os locais estão sendo vistoriados por agentes da FICCO Bahia, do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (DEIC), da Polícia Civil, além de unidades especializadas da Polícia Militar, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão de Choque e o BPATAMO.