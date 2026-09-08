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Traficantes responsáveis por organizar ataques de facção são mortos em confronto com a polícia na Bahia

Dupla era investigada por atuar na estrutura armada de uma organização criminosa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:41

Mateus e Ítalo morreram em confronto com a polícia
Mateus e Ítalo morreram em confronto com a polícia Crédito: Reprodução

Uma tentativa de fuga terminou em confronto e na morte de dois homens suspeitos de integrar uma organização criminosa em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Depois de serem cercados em um imóvel no bairro Sapucaeira, nesta segunda-feira (7), os investigados trocaram tiros com policiais. Um deles foi baleado durante a abordagem e o outro invadiu uma casa vizinha, onde tentou manter um homem e uma mulher como reféns.

Os suspeitos foram identificados como Mateus dos Santos Oliveira, 26 anos, e Ítalo Nascimento Morais, 15. Segundo levantamentos de inteligência, os dois deixaram Barrolândia, distrito de Belmonte, em direção a Eunápolis para se encontrar com outros integrantes do grupo e articular uma ação armada contra uma organização criminosa rival na região de Porto Seguro. Ambos tinham mandados de prisão em aberto.

Mateus e Ítalo morreram em confronto com a polícia

Mateus foi morto em confronto com a polícia por Reprodução
Ítalo foi morto em confronto com a polícia por Reprodução
Mateus foi morto em confronto com a polícia por Reprodução
Ítalo foi morto em confronto com a polícia por Reprodução
Materia foi apreendido com os traficantes por Reprodução
Materia foi apreendido com os traficantes por Reprodução
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Mateus foi morto em confronto com a polícia por Reprodução

O primeiro confronto ocorreu quando os policiais chegaram ao imóvel onde a dupla estava escondida. Os suspeitos reagiram com disparos e Mateus acabou atingido. Ítalo conseguiu escapar e entrou armado em uma residência próxima, onde estavam um homem e uma mulher.

Para evitar que os moradores fossem feridos, os policiais iniciaram uma negociação com Ítalo. Depois de constatarem que as vítimas estavam afastadas do suspeito, as equipes fizeram uma entrada tática na casa. Houve uma nova troca de tiros durante a intervenção, e o adolescente também foi baleado.

Os dois foram socorridos pelas equipes policiais e encaminhados para uma unidade hospitalar, mas os óbitos foram constatados posteriormente. Durante a ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um revólver .38, munições de diferentes calibres, inclusive de fuzil, além de rádio comunicador, balança de precisão, celulares e materiais com características de entorpecentes.

A localização da dupla ocorreu após um trabalho de inteligência que identificou o deslocamento de Mateus e Ítalo de Barrolândia para Eunápolis. A ação reuniu equipes da Delegacia Territorial de Eunápolis, Delegacia Territorial de Belmonte, GATTI Descobrimento, RONDESP Extremo Sul e CETO do 28º BPM. As armas e demais materiais apreendidos serão periciados, enquanto as investigações continuam para identificar outros integrantes e esclarecer a atuação da organização criminosa na região.

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Tags:

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