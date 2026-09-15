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Tragédia na estrada: quem são as vítimas do acidente que deixou quatro mortos no sul da Bahia

Batida aconteceu na BA-698, entre a BR-101 e Mucuri; outras sete pessoas ficaram feridas.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:43

Maria Eduarda está entre os mortos no acidente
Maria Eduarda está entre os mortos no acidente Crédito: Reprodução

Quatro pessoas morreram em uma colisão envolvendo quatro veículos na BA-698, no sul da Bahia, no fim da tarde de domingo (13). As vítimas são José Agnaldo Silva de Jesus, de 57 anos; Antônio Henrique Kock Ferregueti, de 55; Maria Eduarda de Jesus Augusta, de 20; e Valmir Alves dos Santos. Outras sete pessoas ficaram feridas.

José Agnaldo conduzia um Fiat Siena e morreu ainda no local do acidente. Maria Eduarda, que também estava no carro, foi socorrida, mas morreu após ser levada ao hospital. Antônio Henrique dirigia uma Fiat Strada e também morreu no local. Valmir, ocupante de uma Ford Ecosport, chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.

Ultrapassagem terminou em batida com 4 mortos

Maria Eduarda de Jesus Augusta, 20 anos por Reprodução
José Agnaldo Silva de Jesus, 57 anos por Reprodução
Antônio Henrique Kock Ferregueti, 55 anos por Reprodução
Acidente deixou 4 mortos por REprodução
Acidente deixou 4 mortos por REprodução
Acidente deixou 4 mortos por REprodução
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Maria Eduarda de Jesus Augusta, 20 anos por Reprodução

O acidente aconteceu no km 17 da rodovia, no trecho entre a BR-101 e o município de Mucuri. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Siena seguia em direção à BR-101 quando teria invadido a faixa contrária durante uma ultrapassagem e atingido de frente a Strada, que vinha no sentido oposto.

Com o impacto, o Siena foi lançado contra a Ecosport, que trafegava na mesma direção. Um Chevrolet Onix que vinha atrás atingiu peças e destroços espalhados pela pista. A dinâmica preliminar foi reconstruída a partir do relato do motorista do Onix e dos vestígios encontrados no local.

As outras sete pessoas envolvidas receberam os primeiros atendimentos de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levadas ao Hospital São José, no distrito de Itabatã, em Mucuri. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.

O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e a remoção dos corpos. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.

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Tags:

Acidente Mucuri no sul da Bahia

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