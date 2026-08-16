CRIME

Tragédia no Litoral Norte: mãe e filha são mortas dentro de casa em duplo feminicídio

Suspeito também foi achado morto no local

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:10

Liliane e Dandara Crédito: Reprodução

Duas mulheres, que eram mãe e filha, foram encontradas mortas na sexta-feira (14), dentro de uma residência na localidade de Águas Compridas, em Porto de Sauípe, zona rural de Entre Rios, no Litoral Norte da Bahia. As vítimas foram identificadas como Liliane Cruz da Silva, de 39 anos, e Dandara Stefany Silva Martins, de 22.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos apresentavam lesões que podem ter sido provocadas por arma branca. No mesmo imóvel, também foi encontrado morto Antonio Carlos Santos Pitanga, de 40 anos, apontado preliminarmente como ex-namorado de Liliane.

Mãe e filha foram mortas dentro de casa 1 de 6

A principal hipótese investigada pelas autoridades é de um duplo feminicídio seguido de suicídio. A dinâmica e a motivação das mortes, porém, ainda não foram esclarecidas e serão apuradas ao longo da investigação.

Liliane era moradora de Mata de São João e trabalhava em uma lavanderia localizada no Complexo de Sauípe, segundo o portal Mais Região. Dandara havia se mudado recentemente para a casa da mãe.

O velório das duas ocorreu no sábado. O sepultamento está marcado para domingo (16), no Cemitério do Caboré.