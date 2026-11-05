TRÂNSITO

Trecho da BR-324 é liberado após três dias de interdição por cratera na pista

Afundamento no asfalto foi provocado pelas chuvas em Simões Filho

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:11

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho Crédito: Reprodução/PRF

O tráfego na BR-324, em Simões Filho, foi normalizado na manhã desta quinta-feira (5), após três dias de interdição provocada pelo surgimento de uma cratera na pista. O trecho, localizado no km 603, no sentido Salvador, foi liberado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), segundo informações da TV Bahia.

O problema começou na manhã de segunda-feira (2), quando o volume de chuva provocou o afundamento do asfalto e comprometeu a passagem de veículos. Para contornar o bloqueio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou os motoristas a utilizarem desvios pelas rodovias BA-522 e BA-524.

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