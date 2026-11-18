EXTREMO SUL

Três detentos fogem de delegacia e são procurados pela polícia em Porto Seguro

Esta é a segunda fuga registrada em unidades policias do extremo sul da Bahia em dois dias

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:11

Delegacia de Porto Seguro Crédito: Reprodução

Três presos fugiram da carceragem da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na madrugada da última terça-feira (17). Esta é a segunda fuga registrada em delegacias da região em um intervalo de dois dias.



Segundo informações da Polícia Civil, a fuga foi descoberta durante a conferência dos custodiados, realizada na manhã do mesmo dia. Equipes das forças de segurança realizam buscas para localizar os fugitivos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como os detentos conseguiram escapar da unidade policial.

As circunstâncias da fuga estão sendo investigadas, e o local será submetido a uma perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Sete detentos em fuga

Suspeitos fugiram de delegacia 1 de 4