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Elaine Sanoli
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:11
Três presos fugiram da carceragem da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na madrugada da última terça-feira (17). Esta é a segunda fuga registrada em delegacias da região em um intervalo de dois dias.
Segundo informações da Polícia Civil, a fuga foi descoberta durante a conferência dos custodiados, realizada na manhã do mesmo dia. Equipes das forças de segurança realizam buscas para localizar os fugitivos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como os detentos conseguiram escapar da unidade policial.
As circunstâncias da fuga estão sendo investigadas, e o local será submetido a uma perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
No domingo (15), outros quatro detentos fugiram da carceragem da Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, também no extremo sul da Bahia. De acordo com a polícia, os presos agrediram um carcereiro antes de escapar da unidade policial.
Suspeitos fugiram de delegacia
Os foragidos foram identificados como Sebastião Matos, Luciano Oliveira Nascimento, Henrique Costa dos Santos e Joicilene Santos da Silva. As forças de segurança também realizam diligências para localizar os fugitivos dessa ocorrência.