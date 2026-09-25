SUL DO ESTADO

Três estudantes recebem atendimento médico após acidente com termômetro de mercúrio em universidade na Bahia

Uma das estudantes foi socorrida pelo Samu e outros dois procuraram atendimento no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:04

Campus do Uesc Crédito: Divulgaçao

Três estudantes do curso de química da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus, no litoral sul da Bahia, precisaram de atendimento médico após um termômetro de vidro com mercúrio quebrar acidentalmente durante uma aula prática, na tarde desta quinta-feira (24). Os alunos ficaram em observação no Hospital Regional Costa do Cacau.

O acidente aconteceu por volta das 16h, no Laboratório 44 da instituição, durante uma atividade da disciplina Química Orgânica 2, segundo informado pela universidade.

A primeira estudante a apresentar mal-estar foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital. Outros dois alunos foram até o Hospital Regional Costa do Cacau posteriormente e também ficaram em observação.

Ao todo, 15 pessoas estavam no laboratório no momento do acidente, sendo uma professora e 14 estudantes dos cursos de Química, nas modalidades Licenciatura e Bacharelado.

O termômetro quebrou acidentalmente dentro de um frasco onde acontecia uma reação entre dois compostos, sendo um deles ureia.

O Centro Acadêmico de Química Marlene Dantas recomendou que todos os estudantes que estavam no laboratório procurassem uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação. A entidade também manifestou preocupação com relatos que sugeriam que estudantes teriam sido expostos a substâncias químicas potencialmente nocivas sem condições adequadas de segurança.

O Centro Acadêmico informou ainda que o Colegiado do Curso de Química e o Departamento de Química foram comunicados sobre a situação e pediu que os fatos sejam apurados pelas instâncias competentes da universidade.