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Três integrantes de facção são baleados durante ação policial na Região Metropolitana

Grupo foi localizado em Areia Branca e reagiu à tentativa de prisão; armas, munições e drogas foram apreendidas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 21:43

Três integrantes de facção são baleados durante ação da polícia na Região Metropolitana
Três integrantes de facção são baleados durante ação da polícia na Região Metropolitana Crédito: Reprodução

Três homens ficaram feridos após serem baleados durante uma ação policial em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde desta sexta-feira (4). Segundo a polícia, os homens fazem parte de um grupo de uma facção rival e foram interceptados por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da RONDESP RMS e da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

As equipes se dividiram entre as áreas urbana e rural da localidade de Areia Branca. Ao todo, cerca de dez integrantes de uma facção foram localizados. Durante a tentativa de prisão, segundo a polícia, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram.

Três suspeitos ficaram feridos e foram socorridos. Com o trio, os militares apreenderam uma submetralhadora, uma pistola, um revólver, carregadores, munições e drogas.

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