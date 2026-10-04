VIOLÊNCIA

Três pessoas são baleadas durante festa em Feira de Santana; policiamento foi intensificado na região

Homem de 31 anos e duas mulheres, de 21 e 46, foram atingidos por disparos na noite de sábado (3), no bairro Caseb; autoria ainda é investigada

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:55

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Três pessoas foram baleadas durante uma festa em via pública na noite de sábado (3), na Rua Juiz de Fora, no bairro Caseb, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, um homem de 31 anos e duas mulheres, de 21 e 46 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por outro homem.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas após receberem informações sobre os tiros. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a ocorrência e encontraram as três vítimas atingidas. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região. A Polícia Militar realizou rondas e buscas na área para tentar localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.