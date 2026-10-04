Três pessoas são baleadas durante festa em Feira de Santana; policiamento foi intensificado na região

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:55
Três pessoas foram baleadas durante uma festa em via pública na noite de sábado (3), na Rua Juiz de Fora, no bairro Caseb, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, um homem de 31 anos e duas mulheres, de 21 e 46 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por outro homem.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas após receberem informações sobre os tiros. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a ocorrência e encontraram as três vítimas atingidas. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região. A Polícia Militar realizou rondas e buscas na área para tentar localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.
A 2ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana) expediu as guias periciais e investiga a autoria e a motivação da tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre a identidade do responsável pelos disparos. Após a ocorrência, o policiamento foi intensificado na região. As circunstâncias do ataque serão apuradas pela Polícia Civil.