Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três pessoas são baleadas durante festa em Feira de Santana; policiamento foi intensificado na região

Homem de 31 anos e duas mulheres, de 21 e 46, foram atingidos por disparos na noite de sábado (3), no bairro Caseb; autoria ainda é investigada

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:55

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Três pessoas foram baleadas durante uma festa em via pública na noite de sábado (3), na Rua Juiz de Fora, no bairro Caseb, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, um homem de 31 anos e duas mulheres, de 21 e 46 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por outro homem.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas após receberem informações sobre os tiros. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a ocorrência e encontraram as três vítimas atingidas. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde da região. A Polícia Militar realizou rondas e buscas na área para tentar localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.

A 2ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana) expediu as guias periciais e investiga a autoria e a motivação da tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre a identidade do responsável pelos disparos. Após a ocorrência, o policiamento foi intensificado na região. As circunstâncias do ataque serão apuradas pela Polícia Civil.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Maior favela do país tem fila de 1,5 km para votar; eleitores esperam quase 1 hora

Maior favela do país tem fila de 1,5 km para votar; eleitores esperam quase 1 hora
Imagem - Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário

Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário