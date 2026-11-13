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Três pessoas são presas e uma morre durante operação policial em Porto Seguro

Ação terminou com duas armas de fogo e grande quantidade de drogas apreendidas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 19:09

Três pessoas são presas e uma morre durante operação policial em Porto Seguro
Três pessoas são presas e uma morre durante operação policial em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Três pessoas foram presas em flagrante e um homem morreu durante uma operação policial realizada na tarde desta sexta-feira (13), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação, que contou com a participação das polícias Civil, Militar e Federal, também resultou na apreensão de duas armas de fogo e de uma grande quantidade de drogas.

Durante as buscas em um imóvel localizado na zona norte de Porto Seguro, um dos suspeitos teria atirado contra as equipes policiais, dando início a um confronto. O homem foi atingido e recebeu atendimento de socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada.

No imóvel, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas. O peso e a identificação das drogas ainda não foram detalhados. Duas armas de fogo também foram recolhidas durante a operação.

As três pessoas presas em flagrante foram encaminhadas para os procedimentos legais. Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada após um trabalho de inteligência conduzido pela Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (Dirpin/Sul), com o objetivo de combater a atuação de grupos criminosos na região.

A ação contou com a participação de equipes da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), coordenada pela Polícia Federal.

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