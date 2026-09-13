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Três são presos por sequestrar adolescente neta de ganhador de R$ 99,6 milhões da Mega-Sena

Jovem foi levada do Espírito Santo e permaneceu por dois dias em um imóvel em Nova Viçosa, no sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 19:58

Três são presos por sequestrar adolescente neta de ganhador de R$ 99,6 milhões da Mega-Sena
Três são presos por sequestrar adolescente neta de ganhador de R$ 99,6 milhões da Mega-Sena Crédito: Divulgação/Sesp

Um prêmio de R$ 99,6 milhões da Mega-Sena foi o motivo do sequestro de uma adolescente de 16 anos que passou dois dias em um cativeiro no Sul da Bahia. Três pessoas foram presas entre a sexta-feira (11) e este domingo (13).

A jovem, neta do vencedor da loteria, foi levada de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, e permaneceu por dois dias em um imóvel usado como cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no sul da Bahia.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos descobriram que o avô da adolescente havia recebido o prêmio milionário no ano passado e passaram a planejar o sequestro.

A investigação aponta que a ordem para executar o crime partiu de um detento custodiado no presídio de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia. O homem seria integrante do Comando Vermelho e teria determinado que um familiar do ganhador da Mega-Sena, fosse sequestrada.

Cativeiro foi localizado na Bahia

A Polícia Civil conseguiu identificar o imóvel onde a vítima estava com auxílio da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. Equipes do Espírito Santo seguiram para Nova Viçosa e realizaram uma operação conjunta com as forças de segurança baianas.

Os policiais cercaram o imóvel e conseguiram resgatar a adolescente. Ela foi levada de volta ao Espírito Santo e entregue aos familiares.

Suspeito morre durante confronto

Durante a operação, um dos envolvidos reagiu à ação policial. Mauro Henrique Rodrigues de Oliveira, de 24 anos, estava com um revólver calibre .32 e foi atingido durante o confronto. O suspeito chegou a ser socorrido, mas morreu.

Além da arma, os policiais encontraram no imóvel um veículo com restrição de roubo e aproximadamente 800 gramas de drogas, incluindo crack e maconha.

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