BAHIA

Três são presos por sequestrar adolescente neta de ganhador de R$ 99,6 milhões da Mega-Sena

Jovem foi levada do Espírito Santo e permaneceu por dois dias em um imóvel em Nova Viçosa, no sul da Bahia

Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 19:58

Três são presos por sequestrar adolescente neta de ganhador de R$ 99,6 milhões da Mega-Sena Crédito: Divulgação/Sesp

Um prêmio de R$ 99,6 milhões da Mega-Sena foi o motivo do sequestro de uma adolescente de 16 anos que passou dois dias em um cativeiro no Sul da Bahia. Três pessoas foram presas entre a sexta-feira (11) e este domingo (13).

A jovem, neta do vencedor da loteria, foi levada de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, e permaneceu por dois dias em um imóvel usado como cativeiro no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no sul da Bahia.

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De acordo com a Polícia Civil, os criminosos descobriram que o avô da adolescente havia recebido o prêmio milionário no ano passado e passaram a planejar o sequestro.

A investigação aponta que a ordem para executar o crime partiu de um detento custodiado no presídio de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia. O homem seria integrante do Comando Vermelho e teria determinado que um familiar do ganhador da Mega-Sena, fosse sequestrada.

Cativeiro foi localizado na Bahia

A Polícia Civil conseguiu identificar o imóvel onde a vítima estava com auxílio da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. Equipes do Espírito Santo seguiram para Nova Viçosa e realizaram uma operação conjunta com as forças de segurança baianas.

Os policiais cercaram o imóvel e conseguiram resgatar a adolescente. Ela foi levada de volta ao Espírito Santo e entregue aos familiares.

Suspeito morre durante confronto

Durante a operação, um dos envolvidos reagiu à ação policial. Mauro Henrique Rodrigues de Oliveira, de 24 anos, estava com um revólver calibre .32 e foi atingido durante o confronto. O suspeito chegou a ser socorrido, mas morreu.