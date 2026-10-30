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Três suspeitos de matar pai e filho em povoado são presos na Bahia

Walisson dos Santos Campos, de 20 anos, e Edson Campos, de 56, foram mortos a tiros em outubro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:52

Walisson dos Santos Campos foi morto com o pai
Walisson dos Santos Campos foi morto com o pai Crédito: Reprodução

Três homens investigados pelo assassinato de pai e filho foram presos na quinta-feira (29), durante a Operação Integração, realizada nos municípios de Teofilândia e Feira de Santana, no interior da Bahia. Walisson dos Santos Campos, de 20 anos, e Edson Campos, de 56, foram mortos a tiros no dia 4 de outubro, no povoado de Gameleira, zona rural de Teofilândia.

Um dos suspeitos, de 35 anos, foi localizado em Feira de Santana, dentro de um veículo apontado pelas investigações como utilizado no duplo homicídio. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o automóvel e um simulacro de arma de fogo que estava no interior.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As outras duas prisões ocorreram em Teofilândia. Os investigados, de 22 e 29 anos, são irmãos. O mais novo foi encontrado em um estabelecimento comercial, enquanto o outro foi localizado em uma residência no povoado de Morrinho, na zona rural do município.

A Operação Integração foi realizada pela Polícia Civil, por meio das Delegacias Territoriais de Teofilândia, Santa Bárbara e Araci, com apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Nordeste).

As investigações também contaram com a participação da Delegacia Territorial de Serrinha, do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Sisal) e do Núcleo de Inteligência da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).

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