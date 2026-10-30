CRIME

Três suspeitos de matar pai e filho em povoado são presos na Bahia

Walisson dos Santos Campos, de 20 anos, e Edson Campos, de 56, foram mortos a tiros em outubro

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:52

Walisson dos Santos Campos foi morto com o pai Crédito: Reprodução

Três homens investigados pelo assassinato de pai e filho foram presos na quinta-feira (29), durante a Operação Integração, realizada nos municípios de Teofilândia e Feira de Santana, no interior da Bahia. Walisson dos Santos Campos, de 20 anos, e Edson Campos, de 56, foram mortos a tiros no dia 4 de outubro, no povoado de Gameleira, zona rural de Teofilândia.

Um dos suspeitos, de 35 anos, foi localizado em Feira de Santana, dentro de um veículo apontado pelas investigações como utilizado no duplo homicídio. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o automóvel e um simulacro de arma de fogo que estava no interior.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As outras duas prisões ocorreram em Teofilândia. Os investigados, de 22 e 29 anos, são irmãos. O mais novo foi encontrado em um estabelecimento comercial, enquanto o outro foi localizado em uma residência no povoado de Morrinho, na zona rural do município.

A Operação Integração foi realizada pela Polícia Civil, por meio das Delegacias Territoriais de Teofilândia, Santa Bárbara e Araci, com apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Nordeste).