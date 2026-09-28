CRIME

Três suspeitos de torturar mulher e adolescente e transmitir agressões ao vivo para facção são presos na Bahia

Homens foram detidos em São Sebastião do Passé

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:19

Três suspeitos de torturar mulher e adolescente e transmitir agressões ao vivo para facção são presos na Bahia Crédito: Divulgação

Três homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (28), no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por tortura, corrupção de menores e outros crimes relacionados à disputa por territórios para o tráfico de drogas na região.

As investigações contra o grupo tiveram início em 27 de maio, quando uma mulher e uma adolescente de 15 anos foram abordadas por homens armados. De acordo com as apurações, as duas vítimas foram levadas para uma área isolada, na localidade de Lamarão, onde foram submetidas a violências física e psicológica.

Parte das agressões foi acompanhada em tempo real, por meio de uma chamada de vídeo, por outros integrantes da organização criminosa. A polícia também identificou registros das agressões que teriam sido posteriormente divulgados nas redes sociais.



Segundo a Polícia Civil, dois dos suspeitos tinham mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tortura e associação criminosa. Um deles estava em posse de um aparelho celular com restrição por roubo, ocorrido no bairro da Boca do Rio, em Salvador, e também foi preso em flagrante por receptação.

O terceiro suspeito foi preso por posse irregular de arma de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre .38 e três aparelhos celulares. Os dispositivos serão encaminhados para perícia e poderão contribuir para o avanço das investigações.