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Tromba d’água deixa duas mulheres ilhadas em trilha famosa da Chapada Diamantina; elas foram resgatadas de helicóptero

Vítimas, de 48 e 64 anos, ficaram retidas na trilha da Cachoeira da Fumacinha, em Ibicoara, após fortes chuvas provocarem trombas d’água e elevar o nível do rio

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07:17

Tromba d’água deixa duas mulheres ilhadas em trilha famosa da Chapada Diamantina; resgate foi realizado de helicóptero Crédito: Divulgação/SSP

Duas mulheres, de 48 e 64 anos, foram resgatadas por um helicóptero da Polícia Militar após ficarem ilhadas em um cânion de aproximadamente 280 metros de profundidade, na trilha da Cachoeira da Fumacinha, em Ibicoara, na Chapada Diamantina. A operação foi realizada na tarde desta sexta-feira (20), por militares do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER).

As vítimas estavam retidas no local desde quinta-feira (19), quando fortes chuvas provocaram trombas d’água e elevaram o nível do rio. Segundo as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), as duas mulheres apresentavam sinais de exaustão quando foram localizadas pelas equipes de resgate.

Veja como foi o resgate das mulheres que ficaram presas em trilha da Chapada Diamantina 1 de 12

Para retirar as vítimas do cânion, a equipe utilizou um helicóptero. Um tripulante operacional desceu de rapel e realizou a extração das mulheres por meio de uma técnica de resgate por suspensão em cabo. A operação foi concluída no final da tarde, com as duas mulheres retiradas do local em segurança.

A trilha da Cachoeira da Fumacinha é considerada uma das mais difíceis da Chapada Diamantina. O percurso tem cerca de 18 quilômetros de ida e volta, com trechos pelo leito do rio, travessias de água, pedras escorregadias e passagens de difícil acesso. A cachoeira fica em meio a um cânion com paredões rochosos de mais de 280 metros, cenário que exige preparo físico e atenção às condições climáticas. Em períodos de chuva, a elevação repentina do nível do rio pode impedir a passagem dos visitantes.

A trilha já registrou outras ocorrências envolvendo turistas surpreendidos pelas chuvas. Em março de 2026, um grupo de 18 visitantes e três guias ficou isolado depois que o aumento do volume de água impediu a travessia do rio durante o retorno. Os integrantes precisaram passar a noite em um abrigo natural e foram retirados no dia seguinte, com apoio de brigadistas, guias e voluntários. Não houve registro de feridos.