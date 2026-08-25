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Turista de 46 anos morre afogado em praia da Bahia após salvar filho

Marciel Ângelo da Silva foi retirado do mar por banhistas e não resistiu após o resgate

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:26

Turista morreu após salvar o filho no mar em Ilhéus
Turista morreu após salvar o filho no mar em Ilhéus Crédito: TV Santa Cruz

Uma viagem de turismo em um paraíso turístico da Bahia terminou em tragédia para uma família. Isso porque um turista mineiro identificado como Marciel Ângelo da Silva, 46 anos, morreu afogado após entrar no mar para salvar o filho, que também estava em situação de afogamento, na praia de São Miguel, em Ilhéus, no sul do estado, segundo informações da TV Santa Cruz.

O caso aconteceu no sábado (22), quando pai e filho foram surpreendidos por uma corrente de retorno. Marciel conseguiu salvar a criança, que saiu do mar em segurança, mas acabou sendo arrastado pela correnteza e não conseguiu retornar à praia. Testemunhas relataram que não havia salva-vidas na área no momento do afogamento.

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Homem morreu afogado na praia de Itapuã no dia 2 de junho por Reprodução

Ainda assim, banhistas que estavam na praia entraram no mar, retiraram o turista da água e iniciaram os primeiros procedimentos de reanimação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e deu continuidade ao socorro. Apesar das tentativas de reanimá-lo, Marciel não resistiu.

O corpo do mineiro foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus e já foi liberado para os familiares. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

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Tags:

Filho Pai Afogamento Salvou Destino Turístico da Bahia

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