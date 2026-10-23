Turista é assaltado com faca no pescoço em Porto Seguro

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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:42
Um homem foi preso em flagrante suspeito de assaltar um turista utilizando uma faca, na região do Mamagaia, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito colocou a arma no pescoço da vítima para ameaçá-la e roubar seu celular.
Após o crime, o turista procurou policiais que realizavam diligências na região e relatou o ocorrido. Com as informações fornecidas pela vítima, as equipes iniciaram buscas e identificaram uma possível localização do suspeito.
O homem foi encontrado escondido em uma área de mata próxima à ladeira da Rodoviária. Durante a abordagem, os policiais recuperaram o celular roubado, que estava em posse do suspeito.
De acordo com a Polícia Civil, o homem possui registros policiais no Rio de Janeiro por ocorrências relacionadas a homicídio, estupro, tortura e organização criminosa. Ele também estaria em liberdade condicional vinculada à Justiça fluminense.
O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde foi autuado em flagrante por roubo. A prisão foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) e do Setor de Investigação da unidade policial.