CONTA DE LUZ

TV, videogame e carregador: aparelhos na tomada consomem energia mesmo desligados

Consumo em modo de espera pode representar cerca de R$ 45 a mais por mês na conta de luz de uma residência com diferentes eletrônicos conectados à rede elétrica

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:20

TV, videogame e carregador: aparelhos na tomada consomem energia mesmo desligados Crédito: Imagem gerada pela IA

A televisão está desligada, o videogame não está em uso e o carregador permanece conectado à tomada. Parece que nada está consumindo energia, mas alguns aparelhos continuam gastando eletricidade mesmo quando não estão sendo utilizados. Esse consumo, muitas vezes imperceptível no dia a dia, pode pesar na conta de luz ao longo do mês.

Em uma residência com diferentes eletrônicos conectados à tomada durante 24 horas por dia, mesmo sem uso, o gasto adicional pode chegar a cerca de R$ 45 mensais. Ao longo de um ano, a estimativa alcança R$ 540, considerando uma tarifa média de R$ 1 por quilowatt-hora (kWh). O cálculo não inclui a energia consumida durante o funcionamento normal dos equipamentos.

Carregador de celular na tomada - qual o custo de energia? 1 de 7

Entre os aparelhos que podem contribuir para esse gasto estão receptores de TV a cabo, televisores com assistentes de voz, dispositivos de assistente virtual com tela, micro-ondas, notebooks, videogames e carregadores de celular. O consumo varia de acordo com o modelo, as funcionalidades e o tempo em que cada equipamento permanece conectado.

Quais aparelhos podem pesar mais na conta?

Na estimativa apresentada pela LUZ, empresa de varejo digital de energia do Grupo Delta Energia, dois receptores de TV a cabo podem representar um gasto de R$ 20 a R$ 24 por mês, mesmo sem utilização. Já uma televisão de 50 polegadas com inteligência artificial e escuta de voz ativa pode consumir cerca de R$ 7 mensais em modo de espera.

Um assistente virtual com tela pode acrescentar outros R$ 4 por mês. No caso de quatro carregadores de celular conectados à tomada, o consumo residual estimado é de R$ 2,40 mensais, mesmo quando não estão carregando aparelhos. Os valores são estimativas e podem variar conforme as características dos equipamentos e a tarifa de energia cobrada em cada região.

Como identificar o consumo desnecessário?

Para Alfredo Silva, diretor de tecnologia (CTO) da LUZ, identificar os aparelhos que continuam consumindo energia é uma etapa importante para compreender melhor a conta de luz e encontrar oportunidades de economia. Retirar da tomada equipamentos e fontes que não estão sendo utilizados pode ajudar a reduzir esse consumo ao longo do ano, segundo o especialista.

A tecnologia também pode auxiliar nesse acompanhamento. A LUZ desenvolveu uma solução com inteligência artificial (IA) para monitorar o consumo residencial em tempo real. O sistema utiliza um medidor instalado na caixa de energia do imóvel e um aplicativo para celular, que permite acompanhar padrões de utilização e estimar o impacto de diferentes categorias de equipamentos na fatura.

De acordo com Silva, o acompanhamento mais frequente ajuda a visualizar hábitos de consumo e identificar gastos em horários diferentes dos períodos habituais de uso. Com essas informações, o consumidor pode avaliar como utiliza a energia e buscar formas de evitar desperdícios.