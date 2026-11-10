CUIDADOS

Ufba divulga orientações sobre covid-19 e gripe em meio à alta de casos graves no país

Comunicado enviado a estudantes e trabalhadores da universidade reforça medidas de prevenção à covid-19 e à gripe

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:20

Universidade Federal da Bahia (Ufba), campus Ondina Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) orientou estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados com sintomas gripais a usar máscara, evitar atividades presenciais e procurar uma unidade de saúde. As recomendações foram enviadas por e-mail à comunidade universitária na sexta-feira (6) pelo Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (Smurb).

A orientação vale para quem apresentar sintomas como tosse, coriza, dor de garganta, congestão nasal ou febre. A unidade de saúde deve avaliar o quadro e orientar sobre a necessidade de testagem. A Ufba também recomenda manter os ambientes ventilados, higienizar as mãos e manter em dia a vacinação contra a Covid-19 e a gripe.

Nos casos leves de síndrome gripal em pessoas sem imunossupressão, o Ministério da Saúde recomenda cinco dias de isolamento a partir do início dos sintomas. O retorno depende de melhora dos sintomas respiratórios e de pelo menos 24 horas sem febre e sem uso de antitérmicos. Quem testar positivo para Covid-19 e estiver sem sintomas deve contar os cinco dias a partir da realização do exame. Pessoas imunossuprimidas e pacientes com quadros graves seguem orientações específicas.

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Após o isolamento, a recomendação é usar máscara bem ajustada e evitar contato próximo com pessoas vulneráveis até o décimo dia, contado do início dos sintomas ou da realização do teste nos casos assintomáticos.

Servidores com teste positivo devem avisar a chefia e enviar o resultado do exame, o atestado ou ambos para marcarpericia@ufba.br. Estudantes e residentes devem comunicar o colegiado ou a coordenação e encaminhar a documentação, de preferência por meio digital. Trabalhadores terceirizados devem avisar a empresa empregadora. Dúvidas podem ser enviadas para sindromegripal@ufba.br.