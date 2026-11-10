Ufba divulga orientações sobre covid-19 e gripe em meio à alta de casos graves no país

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Carol Neves
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:20
A Universidade Federal da Bahia (Ufba) orientou estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados com sintomas gripais a usar máscara, evitar atividades presenciais e procurar uma unidade de saúde. As recomendações foram enviadas por e-mail à comunidade universitária na sexta-feira (6) pelo Serviço Médico Universitário Rubens Brasil (Smurb).
A orientação vale para quem apresentar sintomas como tosse, coriza, dor de garganta, congestão nasal ou febre. A unidade de saúde deve avaliar o quadro e orientar sobre a necessidade de testagem. A Ufba também recomenda manter os ambientes ventilados, higienizar as mãos e manter em dia a vacinação contra a Covid-19 e a gripe.
Nos casos leves de síndrome gripal em pessoas sem imunossupressão, o Ministério da Saúde recomenda cinco dias de isolamento a partir do início dos sintomas. O retorno depende de melhora dos sintomas respiratórios e de pelo menos 24 horas sem febre e sem uso de antitérmicos. Quem testar positivo para Covid-19 e estiver sem sintomas deve contar os cinco dias a partir da realização do exame. Pessoas imunossuprimidas e pacientes com quadros graves seguem orientações específicas.
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Após o isolamento, a recomendação é usar máscara bem ajustada e evitar contato próximo com pessoas vulneráveis até o décimo dia, contado do início dos sintomas ou da realização do teste nos casos assintomáticos.
Servidores com teste positivo devem avisar a chefia e enviar o resultado do exame, o atestado ou ambos para marcarpericia@ufba.br. Estudantes e residentes devem comunicar o colegiado ou a coordenação e encaminhar a documentação, de preferência por meio digital. Trabalhadores terceirizados devem avisar a empresa empregadora. Dúvidas podem ser enviadas para sindromegripal@ufba.br.
Segundo dados do boletim InfoGripe da Fiocruz publicados pelo CORREIO no sábado (7), o coronavírus foi detectado em 8,5% dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) com resultado positivo para vírus respiratórios no Brasil nas quatro semanas analisadas até 31 de outubro. Entre as mortes com resultado positivo no mesmo período, a proporção foi de 24,1%. Na Bahia, o boletim identificou aumento de casos graves associados ao metapneumovírus. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a Bahia e Salvador seguem fora dos níveis de alerta para SRAG, e o boletim não apontou sinais de alta nos casos graves de Covid-19 no estado.